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俄罗斯发布卫国战争胜利80周年官方标识

2024年11月20日08:30 | 来源：新华网
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11月19日，在俄罗斯莫斯科，俄罗斯文化部长柳比莫娃（中）介绍纪念卫国战争胜利80周年活动计划。新华社记者 江宥林 摄

11月19日，在俄罗斯莫斯科，俄罗斯文化部长柳比莫娃（中）介绍纪念卫国战争胜利80周年活动计划。新华社记者 江宥林 摄

新华社莫斯科11月19日电（记者江宥林 刘恺）俄罗斯纪念卫国战争胜利80周年活动宣介会19日在首都莫斯科胜利博物馆举行，其间发布了卫国战争胜利80周年官方标识。

卫国战争胜利80周年官方标识由“祖国母亲在召唤”雕像、“乔治丝带”、数字“80”和俄语单词“胜利”等图案构成。俄罗斯人民艺术家马什科夫在宣介会上展示了这一标识。

马什科夫在接受新华社记者采访时表示，所有人都能理解“祖国母亲在召唤”形象的含义，都能体会到当祖国母亲呼唤自己的儿女同敌人战斗时的伟大情感，这一具有历史意义的纽带将人们联系在一起。“不容否认的胜利是标识传递出的最主要信息。”

俄文化部长柳比莫娃在介绍纪念卫国战争胜利80周年活动计划时说，主要活动包括170余项，既有“记忆之烛”“不朽军团”等传统活动，也有“胜利读书会”“医务军团”等新活动。

当地时间1945年5月8日午夜，法西斯德国在柏林郊区的卡尔斯霍斯特正式签署无条件投降书。此时，地处柏林以东的苏联已是5月9日凌晨。苏联将5月9日定为“卫国战争胜利日”。现在，“卫国战争胜利日”是俄罗斯最隆重的节日之一。

(责编：曹欣悦、刘叶婷)

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