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中国可持续发展蓝皮书在巴库气候大会中国角发布

2024年11月20日08:29 | 来源：新华网
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　　新华社巴库11月19日电（记者陈汀）《可持续发展蓝皮书：中国可持续发展评价报告（2024）》19日下午在阿塞拜疆首都巴库举行的《联合国气候变化框架公约》第二十九次缔约方大会（COP29）中国角“迈向碳中和的中国可持续发展新实践”主题边会上发布。

　　该蓝皮书由中国国际经济交流中心和美国哥伦比亚大学地球研究所主编，发布了2024年度中国可持续发展综合指数，以及中国各省、自治区、直辖市和主要城市可持续发展成效评价结果。

　　报告指出，自开展评估以来，中国可持续发展综合指数已连续7年稳步提高，累计增幅达46.8%。经济发展、社会民生、资源环境、消耗排放和治理保护五个单项指数均保持上升态势。中国正逐步形成可有效支撑经济社会绿色低碳转型和高质量发展的城市空间格局。

　　经综合评估，珠海、青岛、杭州、广州、北京、上海、南京、无锡、长沙和合肥等城市表现出更好的可持续发展综合能力。

　　报告指出，未来，中国将以碳达峰碳中和为引领，加快经济社会发展全面绿色转型，健全绿色低碳发展机制，致力于推进人与自然和谐共生的现代化，持续为全球可持续发展提供中国方案。

(责编：曹欣悦、刘叶婷)

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