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“中国写意——来自中国美术馆的艺术”展览在匈牙利开幕

2024年11月20日08:26 | 来源：新华网
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　　新华社布达佩斯11月19日电（记者陈浩）“中国写意——来自中国美术馆的艺术”展览19日在匈牙利国家博物馆开幕。此次展览共展出58件国画、油画、版画及雕塑作品，向当地观众多元呈现中国艺术“写意精神”的视觉图像和人文内涵。

　　匈牙利文化与创新部长汉科·鲍拉日当天在开幕式上致辞说，匈中两国友谊源远流长，对彼此文化抱有浓厚兴趣。匈牙利坚定推行“向东开放”政策，愿同中方持续深化各领域合作，加强彼此了解。希望以本次展览为契机，进一步夯实友谊，密切沟通，增进互信。

　　中国驻匈牙利大使龚韬表示，今年是中匈建交75周年，双边关系进入历史最好时期。本次展览既是中匈文化艺术交流的精彩呈现，也是两国人民友好情谊的见证。展览的成功举办定会促进两国文博机构深入合作，扩大人文交流，助力中匈新时代全天候全面战略伙伴关系走深走实。

　　中国美术馆副馆长安远远在开幕式上代读中国美术馆馆长吴为山的致辞时表示，希望持续加强同匈牙利艺术机构合作，通过互学互鉴，构筑两国人民互信互助的美好未来。

　　本次展览将持续至2025年1月5日。

(责编：曹欣悦、刘叶婷)

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