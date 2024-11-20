本报里约热内卢11月19日电 （记者张志文、陈海琪）里约热内卢植物园“茶缘·中巴友谊园”近日正式开园，中国驻巴西大使祝青桥、巴西文化部部长梅内塞斯、巴西央行候任行长加布里埃尔等百余位中巴各界人士出席开园仪式。

祝青桥在致辞中指出，今年是中巴建交50周年。半个世纪以来，中巴人民结下的真挚情谊恰似种茶，播种的是希望，收获的是喜悦，品味的是友情。中方期待同巴方一道，在两国元首的战略引领下，携手开创中巴关系下一个“黄金50年”。

梅内塞斯在致辞中表示，文化项目可以促进不同文化之间的交流和合作，中巴友谊园在两国建交50周年和二十国集团领导人峰会举办之际开园，具有重要意义。巴西文化部将努力推动巴中文化交流事业，促进两国合作取得更多丰硕成果。

里约植物园是巴西最早规划的植物园之一。“茶缘·中巴友谊园”项目由国家电网巴西控股公司和交通银行巴西子行共同支持建设。同日，中巴友谊园还举办了“茶之道”展览开幕式。

《 人民日报 》（ 2024年11月20日 15 版）

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