本报成都11月19日电 （记者宋豪新）记者从四川省科技厅获悉：《成渝地区“一带一路”国际技术转移中心建设方案》近日正式获得科技部批复。这是全国批复的首个面向共建“一带一路”国家的国际技术转移中心。

方案提出，到2026年，成渝地区“一带一路”国际技术转移中心初具规模，形成多层次、有特色的国际技术转移体系；到2035年，面向“一带一路”技术转移枢纽基本建成，在共建“一带一路”科技创新共同体中发挥支撑和引领作用，成为国际技术转移要素集聚高地和科技成果双向转移转化高地，创新要素与产业链深度融合，国际技术转移辐射带动能力大幅提升，显著支撑成渝地区建设具有全国影响力的科技创新中心。

为实现目标，方案明确按照“一个中心、两地共建、众点协同”布局建设，将围绕国际技术转移网络构建、平台建设、项目实施、服务增效、人才交流、活动开展等实施重点任务，深化成渝地区与共建“一带一路”国家的交流合作，促进技术双向转移转化，推动产业链供应链跨境融通。

《 人民日报 》（ 2024年11月20日 15 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)