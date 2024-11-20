本报记者 谢佳宁

“亚太经合组织是亚太地区层级最高、领域最广、最具影响力的经济合作机制。”秘鲁太平洋大学中国与亚太研究中心副主任何塞·卡洛斯近日在接受本报记者采访时表示，“亚太经合组织为促进地区自由贸易发挥了关键作用，各成员应继续朝这个方向努力，为深化亚太区域合作注入新动能。”

何塞·卡洛斯说，中国是亚太地区重要经济体，是拉美国家最重要的贸易伙伴之一，与各经济体都有密切的经贸合作。在高质量共建“一带一路”框架下，中国与亚太伙伴合作成果丰硕。钱凯港是中秘共建“一带一路”重点项目，有助于提升秘鲁物流效率，将进一步便利拉美和亚洲的贸易往来。“中国携手共建‘一带一路’国家，推进地区互联互通，实现互利共赢，体现了负责任大国担当。”

2009年到2018年，何塞·卡洛斯曾在中国生活。“我走访了中国许多地区，见证了中国的发展变化。”何塞·卡洛斯说，进入新时代，中国把脱贫攻坚摆在治国理政突出位置，完成了消除绝对贫困的艰巨任务，创造了人类减贫奇迹。亚太经合组织成员可以借鉴中国经验，探索符合本国国情的发展道路。

大数据、云计算、人工智能等新技术应用，正不断塑造亚太发展新动能、新优势。何塞·卡洛斯表示，2023年中国数字经济核心产业增加值占国内生产总值比重约10%，数字经济成为推动中国经济增长的重要引擎之一。借鉴中国在数字经济领域的发展经验，秘鲁可以加快自身数字化转型步伐。绿色科技创新在促进循环经济发展、培育壮大绿色产业中发挥着越来越重要的作用。依托科技创新，中国新能源产业蓬勃发展。进一步加强与中国的交流合作，有助于亚太地区国家加快能源转型，创造新的经济增长点。

“中国不仅是区域发展的榜样，更是推动全球发展的典范。”何塞·卡洛斯表示，近年来，中国提出全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议等一系列重大倡议，有助于推动全球治理朝着更加公正合理的方向发展。

今年是秘鲁第三次举办亚太经合组织领导人非正式会议。何塞·卡洛斯表示，秘鲁希望推动亚太经合组织成员间的合作走深走实。“自1998年加入亚太经合组织以来，秘鲁与亚太经合组织其他成员之间的贸易额以年均12%的速度增长，如今秘鲁国际贸易的近七成是与亚太经合组织其他成员开展的。借助这一经济合作机制，秘鲁与各方的经济联系得到极大增强。”何塞·卡洛斯说。

（本报利马11月19日电）

《 人民日报 》（ 2024年11月20日 15 版）

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