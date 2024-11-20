本报记者 隋 鑫

图为联合国气候变化巴库大会“中国角”的展台。

新华社记者 曹 阳摄

《联合国气候变化框架公约》第二十九次缔约方大会（COP29）正在阿塞拜疆首都巴库举行。与会各方就多项气候行动关键议题，特别是推动商定新的全球气候融资集体量化目标进行讨论和谈判。COP29主席、阿塞拜疆生态和自然资源部部长穆赫塔尔·巴巴耶夫表示，气候变化影响全球数十亿人口，COP29是落实《巴黎协定》的关键时刻。

近年来，全球极端天气气候事件频发，发展中国家应对气候变化和气象灾害的成本持续上升，面临的资金缺口不断扩大。联合国秘书长古特雷斯在COP29世界领导人气候行动峰会上表示：“到2030年，适应（气候变化的）需求和资金之间的缺口可能达到每年3590亿美元。现在比以往任何时候都更需要兑现资金承诺。”

制定新的全球气候融资集体量化目标，为2025年之后发达国家向发展中国家提供气候资金做出安排，是COP29的核心议题之一。但截至目前，有关全球气候融资集体量化目标的谈判进展缓慢。中国气候变化事务特使刘振民表示，气候资金谈判达成的关键是发达国家按照《巴黎协定》第九条要求，作出向发展中国家提供资金援助的承诺，并达到相应承诺数额。

COP29的另一大关键议题是《巴黎协定》下的第六条全球碳市场机制。大会开幕当天，缔约方就《巴黎协定》第六条第四款机制下的碳信用标准及其动态更新机制达成共识，标志着全球碳市场机制取得重大进展。COP29首席谈判代表亚尔钦·拉菲耶夫积极评价这一进展，认为这有助于有关资源流向发展中国家，帮助发展中国家通过跨境合作的方式减少应对气候变化的成本。

“我们不能在没有取得实质性成果的情况下离开巴库，各方需要从一开始就致力于达成协议并兑现承诺。”《联合国气候变化框架公约》秘书处执行秘书西蒙·斯蒂尔表示，各方在巴库需要敲定《巴黎协定》第六条以启动国际碳市场并使其开始运转，并在减缓气候变化方面取得进展，推动建立“损失与损害”方面的资金和技术支持新机制等。

中方在COP29召开前夕发布的《中国应对气候变化的政策与行动2024年度报告》中写道：“当前发展中国家核心关切是气候资金等实施手段支持，这也是实现气候雄心、维系多边互信的基础。”COP29大会期间，中方代表团不仅积极推动气候谈判，还设立“中国角”举行公众日、峰会日、新能源日、碳市场日、气候资金与技术日等10个边会主题日，向国际社会介绍应对气候变化的中国经验，吸引了很多与会者参加。

在“中国角”举行的“应对气候变化南南合作高级别论坛”上，COP29首席执行官埃尔努尔·索尔塔诺夫说，中国正在为全球绿色转型提供重要驱动力。巴西政府分管气候变化事务的副部长安娜·托尼表示，中国不仅在本国加速推进能源转型，还积极与国际社会分享应对气候变化的经验。中方在COP29期间举办的系列活动，体现了中国应对气候变化的坚定决心和分享发展经验的意愿，彰显了负责任大国担当。

俄罗斯科学院中国与现代亚洲研究所高级研究员叶连娜·克拉尼娜表示，中国多年来一直倡导生态文明理念，以技术创新推动绿色发展。中国在绿色技术和环保设备生产领域的专利数量居世界领先地位，并向多国提供绿色环保设备和解决方案。“中国是世界上可再生能源装机规模最大的国家，已建成全球覆盖温室气体排放量最大的碳市场。中国积极倡导并广泛参与国际绿色合作，为全球应对气候变化和绿色低碳转型作出重要贡献。”

《 人民日报 》（ 2024年11月20日 15 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)