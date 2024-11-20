张志文 马 菲

沿着巴西381国道来到米纳斯吉拉斯州的波苏阿雷格里工业区时，一座以工程机械零部件为原材料的雕塑十分醒目，不时有巴西人停下车来拍照打卡。在他们看来，这座外形酷炫的雕塑，象征着巴西装备制造业发展的未来。

雕塑背后的徐工巴西制造基地内，中巴两国国旗迎风飘扬。投产运营以来，近2.5万台工程机械从这里驶出。在中国技术支持下，巴西制造的工程机械不断创造新的佳绩，为巴西实施“加速增长计划”等重大经济发展规划提供助力。

“中国和巴西是志同道合的好朋友、携手前行的好伙伴。”作为东西半球两大发展中国家，两国互为全面战略伙伴，拥有广泛的共同利益。截至2023年，中国连续15年成为巴西第一大贸易伙伴和第一大出口目的地，而巴西长期以来也是中国在拉美地区的最大贸易伙伴。中巴坚持团结合作、互利共赢，为各自发展注入了重要动力。

在巴西各地的采访中，我们经常看到中资企业员工制服上印着的两国国旗图案。这个设计让人联想到两国合作创造的巨大发展机遇：在南里奥格兰德州，这里出产的葡萄酒在中国市场备受好评，引自中国的葡萄品种也开始种植；在亚马孙州，马瑙斯比亚迪电池工厂正加紧攻关动力电池回收技术，一个个白色电芯代表了可持续发展的未来；在巴西东北部，使用中国特高压技术、装备架设的“电力高速公路”，助力巴西能源清洁低碳转型，服务当地经济社会发展……从南到北，真实、立体、鲜活的务实合作故事遍布“桑巴国度”，两国携手推进各自现代化进程，让世界看到了“全球南方”团结自强的希望。

中国正推动高质量发展和高水平对外开放，巴西正实施“再工业化”发展战略。两国把握时代机遇，持续推进战略对接，不断提升互利合作的战略性、全面性、开创性，打造更多顺应时代潮流、持久惠民的示范性项目，不仅将促进各自国家和地区共同发展，也将为“全球南方”国家共同迈向现代化作出表率。

离开徐工巴西制造基地时，90后小伙儿顾冲与我们挥手道别。短短3年时间，他已从对一切都感到陌生的初到者，成长为独当一面的首席文化官。在巴西，我们看到很多中国青年投身中巴务实合作。在中国，同样有很多巴西青年收获事业成功。

青年是中巴友好事业的未来。两国青年相互支持、彼此成就，中巴合作一定会像亚马孙雨林那样繁茂常青。

《 人民日报 》（ 2024年11月20日 05 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)