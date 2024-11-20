本报记者 车 斌 屈 佩 许海林

巴西米奥罗酒庄出口经理卢西奥·莫塔介绍在酒庄试种的中国葡萄品种。

本报记者 周 輖摄

2019年12月20日，长征四号乙运载火箭在太原卫星发射中心成功发射中巴地球资源卫星04A星。

郑逃逃摄（新华社发）

巴西国家空间研究院技术人员正在对中巴地球资源卫星进行测试。

纳尔逊·阿尔梅达摄（影像中国）

当地员工在马瑙斯比亚迪电池工厂生产线上工作。

本报记者 胡泽曦摄

2024年6月，徐工巴西制造基地第23456台产品下线。

本报拉美中心分社 威廉·科埃略·维亚纳摄

位于巴西米纳斯吉拉斯州的徐工巴西制造基地。

徐工巴西制造有限公司供图

“站在承前启后、继往开来的重要历史节点，我期待同卢拉总统就进一步提升中巴关系、加强两国发展战略对接及共同关心的国际和地区问题深入交换意见。相信这次访问将进一步增进两国战略互信，深化双方各领域交流合作，引领中巴关系开启下一个‘黄金50年’。”当地时间11月17日下午，习近平主席乘专机抵达里约热内卢时在机场发表书面讲话指出。

中国和巴西是志同道合的好朋友、携手前行的好伙伴。近年来，中巴持续加强发展战略对接，双边贸易结构日益优化，合作水平持续提升，共同利益不断扩大。两国携手推进各自现代化进程，深挖航空航天、科技创新等领域合作潜力，探索加强绿色经济、清洁能源等合作，赋予中巴关系新的时代内涵。

中巴地球资源卫星项目——

开创发展中国家航天领域合作的成功先例

从飞机上俯瞰，巴西北部广袤大地上绵延着无尽绿色，宽阔的亚马孙河蜿蜒其中。马瑙斯是亚马孙州首府，位于亚马孙热带雨林腹地。2014年7月，习近平主席访问巴西时，曾提及早年到访马瑙斯的经历，对亚马孙热带雨林的保护工作十分关注。

目前，巴西正实施多个项目实时监测亚马孙地区森林保护情况。这些项目的重要数据来源，是中国与巴西合作研制的地球资源卫星。巴西科技部部长卢西亚娜·桑托斯说：“巴中地球资源卫星项目对遏制亚马孙森林砍伐至关重要。”

2014年12月7日，中巴地球资源卫星04星成功发射升空，两国元首互致贺电。2019年12月20日，中巴地球资源卫星04A星发射成功，两国元首再次互致贺电。习近平主席在贺电中指出：“31年前中国和巴西启动了地球资源卫星合作项目，开创了发展中国家航天领域合作的成功先例，成为高技术领域南南合作的典范。”

来自巴西国家空间研究院的卡洛斯·佩雷拉1992年开始参与中巴地球资源卫星项目，目前担任项目负责人。他向记者介绍，巴中地球资源卫星04星与04A星在轨运行良好，卫星数据惠及农业、林业、水资源管理、城市规划、环境和灾害监测等不同领域，在巴中两国和拉美、非洲、东盟等地区得到广泛应用。“建立在相互尊重基础上的伙伴关系超越文化障碍，促成了巴中在航天领域的成功合作。两国合作历程表明，发展中国家航天合作可以产生积极的全球影响。”佩雷拉说。

去年4月，巴西总统卢拉访华期间，双方签署《关于合作研制地球资源卫星06星的补充议定书》和《2023—2032年中国国家航天局与巴西航天局航天合作计划》，同意加快推进中巴地球资源卫星06星的研制和中巴航天合作大纲有关项目的实施，深化中巴地球资源卫星05星的方案论证，拓展月球与深空探测等领域合作。

“今年是巴中建交50周年。双方将以此为新起点，进一步推动包括航天在内的各领域合作。”巴西国家空间研究院院长纳尔丁表示，新合作计划将推动两国在科技创新领域进一步相互助力，为两国人民带来更多福祉。

马瑙斯比亚迪电池工厂——

提升动力电池技术水平，促进绿色低碳转型

得益于亚马孙河优良的水运条件，马瑙斯自贸区成为巴西最大自贸区。多年来，比亚迪、TCL、格力、美的等一批中国企业在这里扎根发展，助力当地工业转型。

安检、清关、提柜，一系列流程完成后，装载着比亚迪电芯的货柜被运送至马瑙斯比亚迪电池工厂。绿树环抱的厂区内，红色的企业标识格外醒目。这里是巴西首个磷酸铁锂电池生产组装基地，也是比亚迪在巴西的第三家工厂。

2014年7月，习近平主席对巴西进行国事访问期间，两国元首共同见证双方一系列合作文件签署，《比亚迪铁电池工厂和电动大巴工厂投资协议》便是其中之一。

从建立电动大巴底盘工厂、电池工厂、太阳能面板生产及太阳能光伏发电一站式解决方案KIT工厂，再到今年早些时候在巴伊亚州开工建设巴西生产基地，比亚迪近年来不断加大对巴西投资，积极对接当地经济绿色低碳转型需求，以先进技术和优质产品助推当地可持续发展。

巴西副总统阿尔克明表示，中国先进的新能源汽车和绿色发展技术代表科技创新和可持续发展方向，两国新能源汽车领域合作不仅带动城市发展，更推动了巴西工业现代化。

走进马瑙斯比亚迪电池工厂，自动化电池模组生产线上，巴西工人正有条不紊地进行作业。一条生产线上约20名工人，每天能够组装70套电池组，工厂年产能可满足1000辆电动大巴车的电池需求。厂长姜永红告诉记者：“明年，我们将新建一条刀片电池组装生产线，进一步完善产品类目，提升当地动力电池技术水平。”

工厂实验室内，工程师威尔逊正专注地对回收电池进行充放电试验，白板上写满了流程和计算公式。威尔逊向记者介绍：“当大巴车电池损耗达到70%后，便无法继续使用。我们将这些电池回收至工厂进行改造，将它们变成储能设备供家庭使用。这能让电池使用寿命延长10到15年，实现资源循环利用。”

“习近平主席到访巴西，将进一步促进两国绿色合作。”工厂采购主管克莱伯·科斯塔说，相信比亚迪将乘势而上，在巴西进一步拓展业务，不断进行生产线现代化改造和新技术研发，带动当地经济发展，创造更多就业机会。

徐工巴西制造基地——

坚持本土化战略，助力巴西“再工业化”

罗德里戈站在2米多高的挖掘机车架上，手里操作着面板，指挥机械手焊接作业。看到记者走近，他热情地用中文打招呼。2015年加入徐工巴西制造有限公司（以下简称“徐工巴西”）的罗德里戈，如今已成为徐工巴西制造基地的技术骨干之一。

走进徐工巴西制造基地大门，只见办公大楼前几十台种类各异的工程机械整齐排列。从南美最大摩天轮到里约奥运会场馆，从巴西世界杯球场到巴西境内各类公路、市政轻轨项目，徐工巴西制造的工程机械产品被广泛应用于巴西各领域基础设施建设。

徐工巴西商业总监雷纳托·托雷斯表示，徐工集团进入巴西时间虽不长，但依靠产品质量迅速站稳脚跟。“我们目前几乎占据了1/5的市场份额，客户反馈中国制造和欧美产品质量一样好。”徐工巴西总经理李寒光告诉记者，公司多年来坚持本土化战略，根据巴西市场客户需求调整设计，逐步推出专供巴西市场的产品线，并实现半数生产所需零部件本地供给，有力推动了巴西相关产业发展。

近年来，徐工巴西与巴西多家矿山企业在新能源矿用设备研发制造、智慧矿山等领域展开探索，推出纯电动矿车、挖掘机、装载机等设备，数百台新能源设备陆续进入市场。巴西矿业巨头淡水河谷公司执行副总裁亚历山大·佩雷拉表示，中国装备制造的先进生产技艺及研发实力令人印象深刻，巴中双方开展更为深入的合作，将为全球绿色发展贡献力量。

在徐工巴西制造基地所在地米纳斯吉拉斯州波苏阿雷格里市，徐工巴西已成为年轻人就业的首选之一。该市市长若泽·丰塞卡告诉记者，过去10多年，波苏阿雷格里市加大力度促进工业化发展，徐工集团协同多家中国供应链企业来到当地投资建厂，带动了当地工业化发展，创造了大量就业岗位。“徐工巴西已成为本地制造业的招牌。波苏阿雷格里市与中国江苏徐州市也因此结缘，建立友城关系。”丰塞卡说。

习近平主席曾多次强调中巴产能合作、产业对接的重要性。徐工巴西的发展故事，正是中巴加大产能合作、实现互利共赢的一个缩影。去年4月，卢拉总统在访华期间对习近平主席说，我非常荣幸和骄傲率庞大代表团第三次对中国进行国事访问，相信巴中深化扩大合作将有助于巴“再工业化”进程。

中国驻巴西大使祝青桥表示，今年是中巴建交50周年，中方将鼓励中资企业继续在巴西投资兴业，深度参与巴西“再工业化”发展战略和“加速增长计划”等重大经济发展规划，助力两国各自现代化建设，实现共同发展。

（本报记者时元皓、张志文参与采写）

《 人民日报 》（ 2024年11月20日 05 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)