新华社里约热内卢11月18日电 （记者马卓言、朱婉君）11月18日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在里约热内卢会见俄罗斯外长拉夫罗夫。

王毅表示，今年是中俄建交75周年，也是中俄关系和各领域合作克服风险挑战，取得新的成果的一年。再次祝贺俄方成功举办金砖国家领导人第十六次会晤，开启“大金砖合作”崭新篇章。习近平主席和普京总统在喀山峰会期间的会晤，对两国关系下阶段发展作出战略部署。中方愿同俄方一道，进一步加强协作对接，推动中俄全面战略协作不断焕发新活力，为各自国家发展振兴和全球治理改革作出应有贡献。

王毅说，中俄要同金砖伙伴一道，落实好金砖喀山峰会成果，做大做强金砖机制，增强全球南方影响力，为世界多极化发挥更大作用。中国已接任上海合作组织主席国，愿同俄方密切配合，推动上合组织取得更大发展，迈上新的台阶。明年是世界反法西斯战争胜利80周年，中俄要共同办好纪念活动，坚定捍卫二战胜利成果和国际公平正义，以史为鉴、开辟未来。

拉夫罗夫表示，俄中关系处于前所未有的高水平。两国元首保持密切交往，制定了新的合作目标。俄中关系始终坚持平等、互利、共赢原则，符合两国人民利益，也得到全球南方国家支持。感谢中方对俄罗斯担任金砖主席国的支持，俄方将积极支持中国发挥好上合组织主席国作用，愿同中方继续加强在二十国集团、亚太经合组织和联合国等多边机制的合作。联合国是二战胜利最重要成果，纪念联合国成立80周年具有重要意义。国际社会应以此为契机，反对破坏战后国际秩序，共同维护全球和平稳定。

双方还就乌克兰危机、朝鲜半岛局势等交换了意见。

《 人民日报 》（ 2024年11月20日 03 版）

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