当地时间11月18日下午，习近平主席在巴西里约热内卢出席二十国集团领导人第十九次峰会第二阶段会议，发表题为《携手构建公正合理的全球治理体系》的重要讲话，就二十国集团推动完善全球治理，促进平等有序的世界多极化、普惠包容的经济全球化提出系统主张，倡导建设合作型、稳定型、开放型、创新型、生态友好型世界经济。接受本报记者采访的国际人士表示，在世界经济复苏乏力、全球性挑战叠加的背景下，习近平主席的重要讲话进一步凝聚国际共识，为推动全球治理朝着更加公正合理的方向发展注入强劲动力，有助于开辟共同发展繁荣的美好未来。

“这些年，我们同舟共济、应对国际金融危机，推动全球经济、金融、贸易等领域合作，带领世界经济走上复苏之路。”习近平主席指出，“我们携手同行、完善全球治理，加强宏观经济政策协调，推动国际金融机构改革，以平等协商、互利共赢精神引领国际合作。”

“习近平主席强调携手构建公正合理的全球治理体系正当其时。”南非国家行政学院院长布萨尼·恩格卡维尼表示，“当前，单边主义、保护主义抬头，科技、经贸等领域壁垒加深，全球不平等加剧。中国始终坚持促进全球共同发展，是维护国际公平正义、提升发展中国家在全球治理体系中话语权和代表性的重要力量。”

“习近平主席多次出席二十国集团领导人峰会，提出平等、开放、合作、共享的全球经济治理观等重要主张。此次习近平主席再次呼吁完善全球经济治理，体现出中国致力于以平等协商、互利共赢精神引领国际合作。”德国席勒研究所高级研究员斯蒂芬·奥森科普表示。

德国黑森州欧洲及国际事务司前司长米夏埃尔·博尔希曼表示，当今世界正面临多重挑战，习近平主席的讲话意义重大。“习近平主席呼吁把发展置于国际经贸议程中心地位，持续推动贸易和投资自由化便利化，为促进世界经济复苏指明了方向。”

“我们迫切需要迈入一个加强团结合作的新纪元，确保和平与发展成为主旋律。习近平主席的讲话为推动全球治理朝着更加公正合理的方向发展注入重要动力。”法国席勒研究所研究员、国际问题专家塞巴斯蒂安·佩里莫尼表示。

“‘全球治理机构改革’是此次峰会的重要议题，也是‘全球南方’国家的共同愿望。这一目标需要通过全球合作才能实现，中国在其中发挥着重要作用。”意大利金砖国家研究会副主席亚历山德罗·比安奇表示，习近平主席在讲话中提到要增加发展中国家话语权和代表性，并提出一系列建设性举措，为全球治理机构改革提供了路径。

巴西弗鲁米嫩塞联邦大学教授、国际问题专家埃万德罗·卡瓦略说，习近平主席强调加强人工智能国际治理和合作，确保人工智能向善、造福全人类，避免其成为“富国和富人的游戏”，有利于推动技术变革朝着符合人类共同利益的方向发展。

美国库恩基金会主席罗伯特·劳伦斯·库恩表示，习近平主席的重要讲话展现了宽广的视野。从维护多边主义到完善全球数字治理、全球生态治理和全球安全治理，中国主张为解决当今世界面临的问题提供了思路。

“我们应该秉持人类命运共同体理念，相互视对方的发展为机遇而非挑战，相互把对方作为伙伴而非对手”。习近平主席指出，中方愿同各方持续深化绿色基建、绿色能源、绿色矿产、绿色交通等领域国际合作，在力所能及范围内为发展中国家提供支持。

印度尼西亚佩尔马塔银行首席经济学家乔苏亚·帕尔代德表示，中国倡导维护多边贸易体制，有助于促进公平贸易、抵制保护主义，进一步推动世界经济稳定与可持续增长。

阿根廷《当代》杂志社主编内斯托尔·雷斯蒂博表示，恪守多边主义、坚持开放包容才能促进共同繁荣。习近平主席呼吁加强宏观经济政策协调，推动国际金融机构改革，为“全球南方”国家实现共同发展注入信心。

“习近平主席多次在多边场合呼吁帮助发展中国家发展，为推动更加包容、平衡的全球发展带来希望。”巴西里约热内卢天主教大学副校长马塞洛·加塔斯表示，习近平主席提出的重要主张彰显了中国的大国担当。

今年9月，巴西里约热内卢州议会副议长、巴中议员阵线主席蒂娅·茹赴上海参加2024年国际议员友好交流论坛。蒂娅·茹表示，中国坚持对外开放，为包括巴西在内的各国带来发展机遇。“习近平主席强调反对单边主义、保护主义，建设开放型世界经济，将助力开辟共同发展繁荣的美好未来。”

巴西联邦众议员、国会巴中议员阵线主席福斯托·皮纳托表示，习近平主席在讲话中强调完善全球生态治理，建设生态友好型世界经济，反映了各方共同愿望。巴西同中国在应对气候变化、可持续发展等领域开展合作将产生全球影响。

“作为二十国集团的两大发展中国家成员，巴西和中国在研发清洁能源技术、开展环境保护项目等方面取得诸多合作成果。”巴西里约大都会研究所执行秘书西奥·舒克说，中国正在助力包括巴西在内的更多国家加快绿色低碳转型。

“多年来，中国在绿色低碳转型方面走在世界前列。”墨西哥国际政治专家赫拉尔多·托雷斯·巴尔德斯表示，习近平主席在此次峰会上宣布，中方愿同各方持续深化绿色基建、绿色能源、绿色矿产、绿色交通等领域国际合作，将为促进全球可持续发展注入更多正能量。

（本报里约热内卢、柏林、北京、巴黎、罗马、墨西哥城、华盛顿11月19日电 记者车斌、刘仲华、曹师韵、邹松、尚凯元、谢亚宏、许海林、许放、陈一鸣、时元皓、谢佳宁、李志伟、陈海琪）

《 人民日报 》（ 2024年11月20日 03 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)