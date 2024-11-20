当地时间11月18日上午，国家主席习近平在巴西里约热内卢出席二十国集团领导人第十九次峰会。在峰会第一阶段围绕“抗击饥饿与贫困”议题讨论时，习近平主席发表题为《建设一个共同发展的公正世界》的重要讲话，宣布中国支持全球发展的八项行动。接受本报记者采访的国际人士表示，当今世界百年变局加速演进，人类发展面临的机遇和挑战前所未有。习近平主席的重要讲话为国际减贫合作指明方向，为全球发展事业凝聚力量，中国宣布的八项行动将助力建设一个共同发展的公正世界。

“作为世界主要大国领导人，我们应该不畏浮云遮望眼，秉持命运共同体意识，扛起历史责任，展现历史主动，推动历史进步。”习近平主席指出，中国脱贫历程表明，本着滴水穿石、一张蓝图绘到底的韧性、恒心和奋斗精神，发展中国家的贫困问题是可以解决的，弱鸟是可以先飞、高飞的。中国可以成功，其他发展中国家同样可以成功。这是中国成功打赢脱贫攻坚战的世界意义。

“在动荡不安的国际形势下，‘抗击饥饿与贫困’议题具有重要现实意义。”巴西社会发展和援助、家庭和抗击饥饿部常务副部长奥斯马尔·茹尼奥尔表示，“习近平主席带领中国人民打赢了脱贫攻坚战，这一成就举世瞩目。我们渴望借鉴中国经验。”

埃及贝尼苏韦夫大学政治和经济学教授纳迪娅表示：“中国在全球发展领域的作为和担当令人赞叹。从二十国集团领导人杭州峰会到此次里约热内卢峰会，习近平主席始终关注发展问题。中国呼吁建设一个共同发展的公正世界，契合广大发展中国家的共同诉求，展现出习近平主席的全球视野与未来眼光。”

巴西—中国友好协会主席恩里克·达诺布雷加表示，中国通过几十年的努力，成功消除了绝对贫困，让人们过上了更好的生活。“中国减贫事业取得的成就具有世界意义，中国经验值得巴西借鉴。巴中在该领域深化合作，必将进一步推动两国共同发展。”

巴西卢拉学会会长玛利亚·达席尔瓦表示：“中国在摆脱贫困方面取得的成就让巴西人民备受鼓舞。期待巴中两国开展更广泛合作，携手建设更加公正的世界。”

印度尼西亚国家研究创新署政治学研究所研究员哈亚提·诺馥思关注到习近平主席在讲话中分享的中国脱贫经验。她说：“习近平主席提出精准扶贫重要理念，通过因地制宜的举措为不同群体量身定制脱贫方案。此次峰会期间，中国积极支持成立‘抗击饥饿与贫困全球联盟’。中国理念和行动有助于发展中国家加强能力建设。”

习近平主席指出，中国始终是“全球南方”的一员，是发展中国家可靠的长期合作伙伴，也是支持全球发展事业的行动派和实干家。中国不追求一枝独秀，更希望百花齐放，同广大发展中国家携手实现现代化。

摩洛哥非洲中国合作与发展协会主席纳赛尔·布希巴表示：“作为‘全球南方’的重要一员，中国在二十国集团平台上呼吁建设一个共同发展的公正世界，彰显了负责任大国的担当。中国通过高质量共建‘一带一路’、推动落实三大全球倡议等，搭建起‘全球南方’国家合作的桥梁。中国积极分享经验、提供技术，致力于让创新成果惠及‘全球南方’，让更多发展中国家人民过上好日子。”

在科威特《新闻报》国际部主任沙尔贝勒·巴拉卡特看来，习近平主席宣布的八项行动为推进全球发展事业指明了方向。“中国是推动全球发展的积极力量。”巴拉卡特说，“中国立足自身丰富的实践经验，深切理解其他发展中国家的迫切需求。中国采取一系列促进共同发展的举措，为广大发展中国家实现更好发展提供了有力支持。”

习近平主席宣布中国支持全球发展的八项行动，其中包括“支持减贫和粮食安全国际合作”。对此，中国政府友谊奖获得者、秘鲁马铃薯专家维克多·奥塔苏表示：“如今，全球许多地区仍饱受贫困之苦，减贫与粮食安全事业对改善民众生活具有重要意义。习近平主席提出的全球发展倡议等聚焦解决现实问题，必将在全球范围内产生深远影响。”

在肯尼亚纳库鲁郡马坦吉提萨村，肯尼亚首个中非农业发展与减贫示范村正在建设中。肯尼亚非洲政策研究所中非中心执行主任丹尼斯·穆内内说：“中国让数亿人摆脱贫困，这是一个伟大成就。中国正通过中非合作论坛等平台积极开展对非合作，助力非洲现代化建设，不少肯尼亚民众从中获益。相信中国推进现代化将为全球发展提供更多动力。”

（本报里约热内卢、巴西利亚、利马、开罗、内罗毕11月19日电 记者屈佩、陈海琪、曹师韵、周輖、张志文、许海林、谢佳宁、黄培昭、黄炜鑫）

《 人民日报 》（ 2024年11月20日 03 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)