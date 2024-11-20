新华社马那瓜11月19日电 当地时间18日至19日，第十七届中国－拉美企业家高峰会在尼加拉瓜首都马那瓜举办。来自中国以及拉美和加勒比地区20个国家的500余名代表与会。

本届高峰会主题为“团结协作新机遇，中拉合作新愿景”。在开幕式上，中国国际贸易促进委员会会长任鸿斌代表中拉工商界发布《中国－拉美和加勒比工商界合作马那瓜倡议》。这份倡议提出中拉工商界深化产业链供应链、共建“一带一路”、商事法律、贸易投资促进机构和商协会、医疗卫生和健康等领域合作的五点倡议。委内瑞拉国内贸易部长比列加斯、中国驻尼加拉瓜大使陈曦等出席开幕式。

任鸿斌在致辞中表示，中拉各领域务实合作在双方共同努力下不断取得新进展。中国贸促会将充分发挥联通政企、融通内外、畅通供需功能，继续办好中国－拉美企业家高峰会、中国国际供应链促进博览会等活动，推动中拉经贸合作向更大规模、更广领域、更高水平迈进。

全国政协副主席杨震在致辞中说，今年是习近平主席提出构建中拉命运共同体10周年，中拉关系进入平等、互利、创新、开放、惠民的新时代。中方愿同拉方一道，深入推进高质量共建“一带一路”，推动构建中拉命运共同体，共同开创更加美好的未来。

尼加拉瓜总统奥尔特加在出席活动时表示，这届高峰会涵盖各类规模中拉经贸合作。双边共同推动各类项目投资和发展计划，有助于团结拉美各国、助力脱贫脱困、造福当地人民。

本届中国－拉美企业家高峰会由中国贸促会与尼加拉瓜发展、工业和贸易部共同主办。

(责编：胡永秋、杨光宇)