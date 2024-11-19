新华社北京11月19日电（记者曹嘉玥）外交部发言人林剑19日表示，中方始终致力于推动国际社会重视发展问题，愿同各方一道行动起来，建设一个共同发展的公正世界，让贫困成为过去，让美好愿景成为现实。

当日例行记者会上，有记者问：二十国集团领导人第十九次峰会正在巴西里约热内卢举行。我们注意到，本次峰会主题是“构建公正的世界和可持续的星球”，第一阶段议题是“抗击饥饿与贫困”，可以看出“发展”依然是本次峰会关注的重点。国际社会也普遍期待中国作为最大的发展中国家能够为解决全球发展问题带来哪些新思路、新主张。发言人能否介绍更多情况？

“发展是实现人民幸福的关键，对任何国家都是硬道理。”林剑指出，中方始终致力于推动国际社会重视发展问题，习近平主席提出全球发展倡议，为推进全球发展事业和国际发展合作指明方向。中方主张把发展置于二十国集团合作核心位置，把实现联合国2030年可持续发展议程作为优先工作，构建全球可持续发展伙伴关系，推动实现更加包容、更加普惠、更有韧性的全球发展。这次里约热内卢峰会上，习近平主席围绕第一阶段“抗击饥饿与贫困”议题发表重要讲话，同世界分享中国脱贫攻坚的经验，倡导建设一个共同发展的公正世界。

林剑说，习近平主席指出，“中国发展是全球共同发展的重要组成部分。中国已经实现8亿贫困人口全部脱贫，提前完成联合国2030年可持续发展议程的减贫目标。”“中国脱贫历程表明，本着滴水穿石、一张蓝图绘到底的韧性、恒心和奋斗精神，发展中国家的贫困问题是可以解决的，弱鸟是可以先飞、高飞的。中国可以成功，其他发展中国家同样可以成功。这是中国成功打赢脱贫攻坚战的世界意义。”

林剑说，习近平主席强调，中国始终是“全球南方”的一员，是发展中国家可靠的长期合作伙伴，也是支持全球发展事业的行动派和实干家。

林剑介绍，此次峰会上，习近平主席宣布了支持全球发展的八项行动，包括携手高质量共建“一带一路”，落实全球发展倡议，支持非洲发展，支持减贫和粮食安全国际合作，中国同巴西、南非、非盟共同发起“开放科学国际合作倡议”，支持二十国集团开展造福“全球南方”的务实合作，落实二十国集团“反腐败行动计划”，扩大对最不发达国家单边开放等。

“中方愿同各方一道行动起来，建设一个共同发展的公正世界，让贫困成为过去，让美好愿景成为现实。”林剑说。

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