新华社北京11月19日电（记者曹嘉玥）外交部发言人林剑19日表示，中方期待同二十国集团各成员一道，以里约热内卢峰会为新的起点，践行真正的多边主义，促进平等有序的世界多极化、普惠包容的经济全球化。

当日例行记者会上，有记者问：在二十国集团领导人第十九次峰会第二阶段会议上，习近平主席就“全球治理机构改革”这一议题发表了重要讲话。发言人能否进一步介绍有关情况？

林剑表示，二十国集团成立以来，始终直面全球挑战，以平等协商、互利共赢精神引领国际合作。在本次峰会第二阶段会议上，习近平主席指出，“二十国集团应该承前启后、继往开来，继续做完善全球治理、推动历史进步的力量”，“在经济、金融、贸易、数字、生态环境等领域进一步凝聚国际共识”。

林剑说，为此，应当加强全球经济伙伴关系，营造开放、包容、非歧视的国际经济合作环境；增加发展中国家话语权和代表性，共同维护国际金融市场稳定；反对保护主义，合作构建更具平等性、包容性和建设性的产业链供应链伙伴关系；加强人工智能国际治理和合作，确保人工智能向善、造福全人类；使清洁能源平稳有序替代传统能源，加快世界经济绿色低碳转型。

“中方期待同二十国集团各成员一道，以里约热内卢峰会为新的起点，弘扬伙伴关系，践行真正的多边主义，促进平等有序的世界多极化、普惠包容的经济全球化。”林剑说。

(责编：卫嘉、白宇)