为帮助来华留学生更深入地了解中国，讲好中国故事、讲好北京故事，今年10月至11月，由北京市教育委员会主办的“留学北京——国情教育实践课程”顺利开展，活动吸引了来自四大洲41个国家、在京31所高校的52位来华留学生参与。据悉，本次课程是北京市教委首次打造沉浸式来华留学生国情教育实践课程，内容通过NPC互动、精彩实践课程、趣味主题活动，带领大家走进中华优秀传统文化中的大千世界。

行程共2期，除北京外还前往历史文化资源丰富的杭州和景德镇。首站北京故宫，留学生们走在北京中轴线上，参观了太和殿、中和殿、保和殿等，近距离欣赏精美的楔卯结构和巧妙的建筑工艺，深入了解明清两代皇家建筑艺术的精髓。

八达岭长城之上，老师向学生们讲解着长城的历史变迁与中国古代军事防御体系，远眺连绵起伏的山脉与蜿蜒曲折的城墙。一位来自德国汉堡的康睿德同学说：“长城我去过很多次，但和来自全球25个国家的同学一起去，这是第一次，非常特别！”

在中医药体验中，留学生们一同探索中医药文化。来自菲律宾的尼罗在参观首都医科大学中医药标本馆后感慨：“这次中医药课程让我受益匪浅。每种草药都有不同的疗效，菲律宾也有这些草药，只是我们从未了解它们的真正作用。这次经历对我未来的教学工作将产生深远影响。”

在京剧体验中，大家身着戏服，站在安徽会馆戏台上，跟随老师学习京剧动作，感受这一古老艺术的独特魅力。“我第一次穿上戏服，画了京剧脸谱，感受到那些色彩的丰富与生动，让我想起了意大利的狂欢节，我们也会在脸上彩绘。威尼斯和京剧的脸谱体验，带给我们很多相似的触动，中意两国的文化有许多共通之处。”来自意大利的香丹说。

在良渚博物院，来自伊朗的留学生叶峥峥分享了她在良渚博物院的感受：“在博物馆我们观看了3D视频，这对我们是一种更加直观和有趣的学习历史的方式。良渚的文明和我们国家的古文明之间有一些惊人的相似之处，尤其是在绘画艺术上，这是一种跨越时空的文化共鸣。”

在中国茶叶博物馆，留学生行走在中国几千年茶文化的历史轨迹上，感受着源远流长的中国茶文化。特别是在宋代点茶的体验课上，大家深入了解抹茶的真正起源。

在中国陶瓷博物馆，留学生们沿着历史进程解读中国陶瓷史，纷纷打卡“网红展品”；在瓷宫领略了以“瓷器”为材料所打造的建筑；在陶瓷基地向工艺美术大师学习制瓷方法，欣赏工匠的精湛技艺、亲身体验制瓷工艺；

行程中，各国留学生不仅在实践中学习，更成为了文化传播的使者。他们通过社交媒体讲所见所闻传播到各自的国家，并与朋友们分享心得，为促进中国文化的全球传播与交流贡献力量。值得一提的是，这些留学生本身就自带流量——有的人海外自媒体账号粉丝量达到10万+。而他们所在国家的朋友们对此表现出极大的兴趣，据不完全统计，留学生们截至目前共计在海内外社交平台分享量达332次，浏览人数超过百万。

来自塞尔维亚的叶琳娜和美国德克萨斯州的李康均表示，自己在中国的所见所闻成为了朋友中的热门话题。“我们自己拍了很多视频，通过社交媒体向世界传播中国文化。”

“这次课程让我有了很多新的尝试和体验，我的美国朋友们很喜欢我分享的课程体验照片，他们非常想知道我在北京的生活。”来自美国的李康说道。

叶琳娜透露，“西方一些国家对中国有些刻板印象，我们希望通过自己的分享，向全世界展示一个真实的中国。”

课程结束后，北京市教委还开展了“留学北京”实践课程成果分享会，邀请学生代表分享课程中的所学、所得、所感，最后制成三部纪录片进行传播。

北京市教育委员会国际处负责人表示，希望留学生们通过这个平台更深入地了解中国历史、文化和国情，未来发挥自身作用，积极扮演中外文明互鉴的桥梁，讲好多元包容、美美与共的有温度的中国故事。同时，也希望通过做强“留学北京”这个品牌，不断加大对世界各国优秀留学生的吸引力，助力北京打造高水平人才高地，成为世界各国杰出青年向往的留学目的地城市。

访美丽中国，觅世界知音——这段旅程不仅增进了留学生对中国的理解，也促进了文化互融，为国际文化交流搭建了一座沟通的桥梁。留学生们在互动中实现自我成长，深化国际各界与中国故事的情感联通。他们的体验与讲述，让全世界更直观、更真实地了解中国，感受中国的开放、包容和友好。

(责编：崔越、刘慧)