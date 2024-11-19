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专访丨中国绿色产能使世界更清洁环保——访联合国前副秘书长索尔海姆

2024年11月19日16:25 | 来源：新华网
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　　新华社巴库11月19日电　专访｜中国绿色产能使世界更清洁环保——访联合国前副秘书长索尔海姆

　　新华社记者陈汀

　　联合国前副秘书长埃里克·索尔海姆日前在阿塞拜疆首都巴库举行的《联合国气候变化框架公约》第二十九次缔约方大会（COP29）期间接受新华社记者专访时表示，中国强大的绿色产能使世界变得更加清洁环保，中国是世界绿色转型不可或缺的国家。

　　国际可再生能源署报告显示，过去10年，全球风电和光伏发电项目平均度电成本分别累计下降超过60%和80%，其中很大一部分归功于中国创新、中国制造、中国工程。“中国正处在世界前沿，引领世界可再生能源的发展，世界的绿色发展离不开中国。”索尔海姆说。

　　索尔海姆表示，中国对于绿色发展的资金投入是许多国家国内生产总值（GDP）的数十倍，在太阳能、风能、水电、蓄电池、电动汽车等关键绿色领域，中国占到了全球产量的60%或更多。

　　索尔海姆与记者分享说，他近期在北京慢跑时，发现北京街头比多年前更安静了，空气也更加清新。“现在中国大量新增汽车为电动汽车，电动私家车、出租车和公交车给城市带来了更多绿色、更少噪音。”

　　作为“一带一路”绿色发展国际联盟副理事长，索尔海姆说，中国提出的“一带一路”倡议的绿色发展理念为解决全球气候问题提供了方案。如今该倡议已成为全球许多绿色项目的载体，太阳能、风能和水电等项目为许多国家打造绿色走廊，拉动共建国家绿色产业和国家经济发展。

　　中国生态环境部数据显示，截至目前，中国已与42个发展中国家签署53份气候变化南南合作谅解备忘录，通过开展减缓和适应气候变化项目、提供人员培训等举措，促进相关发展中国家能源清洁高效利用，提升其应对气候变化的能力。

　　索尔海姆强调，所谓中国新能源“产能过剩”只是西方政客出于自身目的创造出来的词汇，产能是贸易的基础，中国强大的绿色产能使世界变得更加清洁环保，世界应为此赞赏中国，而非借此刻意指责中国。

　　同时，索尔海姆批评美国没有在全球气候议题上承担相应的国际责任。“美国的（累计）人均碳排放量是中国的8倍。”索尔海姆说，“一个国家比其他任何国家都更容易造成气候问题，但它却不采取行动，这绝对是荒谬的。”

(责编：曹欣悦、刘叶婷)

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