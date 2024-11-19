当地时间11月18日下午，国家主席习近平在巴西里约热内卢继续出席二十国集团领导人第十九次峰会。在峰会第二阶段会议围绕“全球治理机构改革”议题讨论时，习近平发表题为《携手构建公正合理的全球治理体系》的重要讲话。

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