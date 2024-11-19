新华社贝尔格莱德11月19日电（记者石中玉 陈颖）塞尔维亚国家旅游局局长拉博维奇18日在塞尔维亚首都贝尔格莱德出席中塞旅游业者洽谈会时说，得益于中塞两国“钢铁友谊”，2024年1月至9月，访塞的中国游客数量比去年同期增长71%。

洽谈会在贝尔格莱德中国文化中心举行，除拉博维奇外，塞尔维亚旅游和青年部国务秘书坎迪奇、中国驻塞尔维亚大使馆文化参赞汤达生等出席活动并致辞。

拉博维奇说，今年1月至9月，过夜的中国游客人次为28.8万，在塞尔维亚外国游客中排名第三。希望近期开通的贝尔格莱德-广州直航航线进一步促进中国游客数量增长。

坎迪奇表示，塞方期待中国成为访塞游客数量最多的国家，希望借助直航优势，将塞尔维亚打造成区域旅游中心，搭建起中国游客探索欧洲的桥梁。

汤达生强调，两国旅游资源丰富，合作前景广阔、潜力巨大。中方出台一系列入境旅游便利化措施，打造一批精品旅游线路和产品，欢迎更多塞尔维亚旅行商去中国走走看看，开拓旅游市场，并期待以本次洽谈会为契机，进一步推动两国旅游合作，为构建新时代中塞命运共同体注入新活力。

本次洽谈会由塞尔维亚国家旅游局、贝尔格莱德中国文化中心主办。

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