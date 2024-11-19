张靖佳

亚太经合组织（APEC）第三十一次领导人非正式会议日前在秘鲁利马举行。国家主席习近平出席会议并发表重要讲话，介绍中国深化改革开放重要举措，阐述中国对推进亚太合作的政策主张。

中国以高质量发展和高水平对外开放为亚太创造更多机遇，为推进区域经济一体化、促进亚太和世界经济增长提供新动力，共同构建亚太命运共同体注入新动能。

中国在APEC中引领开放合作，对抗单边主义与保护主义潮流。中国是13个APEC经济体的最大贸易伙伴。本次APEC领导人非正式会议不仅为中国提供了一个展示自身开放合作态度的舞台，也是一个促进中国与APEC其他经济体之间沟通与合作的有效平台，有助于共同应对全球性挑战，推动形成更加开放包容的世界经济格局。在经济全球化的进程中，中国将全面深化改革，继续为全球经济注入强劲动能；推动高质量发展，继续引领世界经济提质增效；坚定不移走绿色发展之路，继续为全球绿色转型提供重要动力；建设更高水平开放型经济新体制，继续和世界分享中国发展机遇。

中国深化APEC框架下贸易合作，共筑开放包容的亚太命运共同体。据中国海关统计，2024年前10个月，我国与APEC其他经济体进出口21.27万亿元人民币，创历史同期新高。近期，中国同东南亚国家交往再掀高潮。中印尼就构建具有地区和全球影响力的命运共同体达成重要共识，中国同马来西亚、同湄公河国家双多边命运共同体建设迈上新高度；中马、中新签署“一带一路”合作规划；雅万高铁正式开通一年，累计发送旅客超600万人次。加入APEC市场开放机制，是中国融入区域合作、持续推进高水平对外开放的里程碑，同时也为整个亚太地区的经贸发展提供了巨大机遇，令APEC成为构建人类命运共同体的实践平台。

中秘合作迈入新阶段，共建“一带一路”倡议推动绿色转型机遇。中秘共建“一带一路”重点项目钱凯港开港，港口内自动化的运输方式令其更加高效，从而促进秘鲁与本地区及中国与其他亚太国家之间的贸易。钱凯港的建成不仅体现了中秘两国在基础设施建设领域的深度合作，也彰显了中国通过共建“一带一路”倡议在拉丁美洲推进互联互通的决心与能力。随着共建“一带一路”倡议不断深化，未来更多绿色项目将有效助力当地可持续发展，为包括秘鲁在内的拉美国家提供了宝贵的发展机遇，助力其实现经济结构的优化升级和环境友好型增长。通过此类合作，不仅能够加强中拉双方的经济纽带，也能为全球可持续发展目标作出实质性贡献。

（作者是南开大学APEC研究中心副研究员）

(责编：贾文婷、刘慧)