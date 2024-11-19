人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

四川航空成都直飞塞舌尔包机成功首航

2024年11月19日15:25 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网维多利亚11月19日电（记者黄炜鑫）当地时间11月19日6时40分许，四川航空成都直飞塞舌尔首架包机顺利抵达塞舌尔马埃岛国际机场。中国驻塞舌尔大使林楠，塞舌尔外交和旅游部部长拉德贡德，投资、企业和工业部部长维多出席首航欢迎仪式。

1-当地时间11月19日6时40分许，成都直飞塞舌尔包机川航3U3875航班顺利抵达塞舌尔马埃岛国际机场，当地用国际民航最高礼仪“过水门”欢迎首航乘客。人民网记者黄炜鑫摄_副本

当地时间11月19日，成都直飞塞舌尔包机顺利抵达塞舌尔马埃岛国际机场，当地用国际民航最高礼仪“过水门”欢迎首航乘客。人民网记者 黄炜鑫摄

林楠热烈祝贺由四川航空执飞的成都至塞舌尔包机成功首航，表示这是落实两国元首共识的重要举措，将推动更多中国游客访塞，促进中塞各领域交流合作，增进人民理解和友谊，提升两国互联互通水平，丰富中塞战略伙伴关系内涵。

2-首航乘客抵达塞舌尔后在飞机前合影留念。人民网记者黄炜鑫摄_副本

首航乘客抵达塞舌尔后在飞机前合影留念。人民网记者 黄炜鑫摄

塞方表示，中方包机成功首航将极大便利两国人民往来，助推旅游、经贸、文化等领域交流合作。

这是中国目前唯一一条直飞塞舌尔的经贸文旅包机航线。从成都出发，仅需9小时直达塞舌尔，比转机至少节约8小时。首航乘客共有200多名。

7-塞舌尔当地民众载歌载舞欢迎来自中国的首航乘客。人民网记者黄炜鑫摄_副本

塞舌尔当地民众载歌载舞欢迎来自中国的首航乘客。人民网记者 黄炜鑫摄

8-首航乘客抵达塞舌尔后与前来欢迎的当地民众合影留念。人民网记者黄炜鑫摄_副本

首航乘客抵达塞舌尔后与前来欢迎的当地民众合影留念。人民网记者 黄炜鑫摄

(责编：刘洁妍、刘慧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部