人民网维多利亚11月19日电（记者黄炜鑫）当地时间11月19日6时40分许，四川航空成都直飞塞舌尔首架包机顺利抵达塞舌尔马埃岛国际机场。中国驻塞舌尔大使林楠，塞舌尔外交和旅游部部长拉德贡德，投资、企业和工业部部长维多出席首航欢迎仪式。

当地时间11月19日，成都直飞塞舌尔包机顺利抵达塞舌尔马埃岛国际机场，当地用国际民航最高礼仪“过水门”欢迎首航乘客。人民网记者 黄炜鑫摄

林楠热烈祝贺由四川航空执飞的成都至塞舌尔包机成功首航，表示这是落实两国元首共识的重要举措，将推动更多中国游客访塞，促进中塞各领域交流合作，增进人民理解和友谊，提升两国互联互通水平，丰富中塞战略伙伴关系内涵。

首航乘客抵达塞舌尔后在飞机前合影留念。人民网记者 黄炜鑫摄

塞方表示，中方包机成功首航将极大便利两国人民往来，助推旅游、经贸、文化等领域交流合作。

这是中国目前唯一一条直飞塞舌尔的经贸文旅包机航线。从成都出发，仅需9小时直达塞舌尔，比转机至少节约8小时。首航乘客共有200多名。

塞舌尔当地民众载歌载舞欢迎来自中国的首航乘客。人民网记者 黄炜鑫摄

首航乘客抵达塞舌尔后与前来欢迎的当地民众合影留念。人民网记者 黄炜鑫摄

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