新华社乌鲁木齐11月19日电（记者顾煜、戴小河）据国家管网集团西部管道公司最新统计数据显示，我国首条跨国输气管道——中亚天然气管道已累计向国内输送天然气超5000亿立方米，为快速增长的国内天然气市场需求提供了有力保障。

中亚天然气管道西起土库曼斯坦和乌兹别克斯坦边境，穿越乌兹别克斯坦中部和哈萨克斯坦南部，经新疆霍尔果斯口岸入境，目前实现ABC三线并行，入境后通过霍尔果斯压气首站与西气东输二、三线管道相连，全长1833公里，总设计输气能力为每年600亿立方米。

霍尔果斯压气首站是中亚天然气进入中国的第一站，该站承担着来自中亚的跨国天然气和当地煤制气的接收、计量、增压和外输任务。国家管网集团西部管道公司霍尔果斯作业区主任金耀辉介绍，自2009年投产以来，霍尔果斯压气首站累计安全平稳运行超5000天，累计输送中亚天然气超5000亿立方米，累计输送当地煤制气超225亿立方米。

西气东输管网目前共有四条管道运行，其中输送中亚天然气的二、三线管道经新疆霍尔果斯压气首站入境后输往27个省区市和香港特别行政区，保障了5亿多居民的用气。

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