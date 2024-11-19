人民网北京11月19日电 （崔越、王禹蘅）“明年是威乐进入中国的第30个年头，三十而立。经过近30年的发展，目前威乐的产品和服务已经覆盖了商用建筑、民用建筑、市政水务、工业及OEM配套等多个领域。”日前，威乐集团新兴市场及威乐中国市场总监肖伦在接受人民网专访时表示，威乐集团非常看好中国市场的发展，投资中国的脚步并未放缓。

威乐集团新兴市场及威乐中国市场总监肖伦。人民网 王禹蘅摄

威乐于1872年成立于德国，是全球领先的水泵及水泵系统供应商。自成立以来，威乐专注于研发和制造水泵系统。“1995年，威乐进入中国。经过近30年的发展，威乐已经形成了以北京及常州为双中心的研发和制造布局。”肖伦介绍道，威乐中国的两家工厂都是工业4.0标准工厂，并已实现生产制造基地碳中和。

30年来，威乐紧跟中国改革开放的时代步伐并逐渐发展壮大。“我们看到了中国改革开放带来的巨大市场潜力。”肖伦说，威乐进入中国时就规划了明确的布局，逐步设立办事处、建立工厂，一步步推进生产、制造以及研发，展现出在这里扎根的决心。随着中国市场日渐迸发出更大的活力，威乐也在不断调整自身的策略。“在整个过程中，威乐把握住国家快速发展的机遇。无论是在清洁供水，或是提高生活品质方面，有许多为中国市场量体裁衣的产品解决方案问世，抓住市场发展的热点。”

威乐集团北京工厂。人民网 王禹蘅摄

党的二十届三中全会提出，要“健全因地制宜发展新质生产力体制机制”“加快形成同新质生产力更相适应的生产关系”。推动新质生产力加速发展让众多外企看到了投资中国的新机遇。肖伦认为，新质生产力会提高主要工业领域的效能，这与威乐的发展战略相契合。而中国政府目前正加快推动的特种设备更新有关工作，也与威乐面向众多存量市场的节能改造相辅相成。

威乐集团北京工厂。人民网 王禹蘅摄

党的二十届三中全会审议通过的《中共中央关于进一步全面深化改革 推进中国式现代化的决定》提出，深化外商投资和对外投资管理体制改革。营造市场化、法治化、国际化一流营商环境，依法保护外商投资权益。威乐也感受到了这一积极信号。“我们非常看好中国的发展，投资中国的脚步并没有放缓。”肖伦表示，中国政府为威乐建成常州工厂提供了许多便利条件，包括配套设施以及员工福利，这都是政府的务实举措。“威乐在国家政策的支持下，例如共建‘一带一路’倡议等，积极出海拓展业务发展，更好地‘走出去’。很多大型企业会讲在中国为中国，但我们要做到在中国为世界。”

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