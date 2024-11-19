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中国—巴西电力创新联合体在里约热内卢成立

2024年11月19日13:51 | 来源：人民网-国际频道
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人民网里约热内卢11月17日电 （记者陈海琪）当地时间11月17日，由国家电网巴西控股公司牵头组织和成立的中国—巴西电力创新联合体（简称“联合体”）在巴西里约热内卢成立，巴西政府官员、两国企业代表等约100人出席成立仪式。

巴西矿业和能源部长亚历山大·西尔韦拉发表视频致辞说，巴西和中国是生产清洁和可再生能源的典范。巴西政府与中国国家电网公司的合作，为本国经济增长、能源转型和能源安全发挥了重要作用。

联合体副理事长单位巴西能源研究公司总裁蒂亚戈·普拉多表示，希望未来可吸收更多共迎挑战的伙伴，引领电力行业走向创新、可持续发展的未来，共同打造全球合作的典范。

中国国家电网公司副总经理金炜表示，国家电网将为联合体各项工作提供坚强支撑，通过多种渠道、多种形式加强中国和巴西电力领域合作，共同应对全球能源转型带来的挑战，服务中巴两国经济社会可持续发展。

据国家电网巴西控股公司介绍，联合体初始成员由电力监管机构、电网公司、研究机构、高等院校等15家单位构成，致力于构建一个信息共享、技术创新、经验交流的平台，加深中巴两国电力运营管理机构和研究机构合作交流，推动中巴能源领域务实合作共赢。

(责编：贾文婷、刘慧)

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