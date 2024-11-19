新华社里约热内卢11月18日电（记者朱超 马峥）11月18日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在里约热内卢会见印度外长苏杰生。

王毅表示，习近平主席和莫迪总理前不久在喀山举行成功会见，中印关系重启再出发，这符合两国人民根本利益，符合全球南方国家的期待，也符合历史前进的正确方向。双方要落实好领导人重要共识，相互尊重彼此核心利益，通过对话沟通增进互信，秉持诚意诚信妥处分歧，推动两国关系早日重回稳定健康发展轨道。要多发出积极信号，多做有利于两国交往的事情；多增进互信，少一些猜忌；多开展合作，少一些消耗。争取尽快在恢复直航、互派记者、便利签证等方面取得实际进展。明年是中印建交75周年，双方要规划好纪念活动，鼓励各领域各层级交流互访，增进理解和互信。

王毅指出，作为相邻的两个发展中大国，中印共同利益远远大于分歧，双方应把彼此发展视为机遇，携手实现共同发展振兴，这有利于维护发展中国家的正当权益，也有利于推动世界多极化进程。中印都奉行不结盟的外交政策，都坚持多边主义，支持国际关系民主化，要继续在国际事务中加强协调配合，推动金砖机制、上海合作组织取得更大发展。

苏杰生表示，喀山金砖峰会期间，两国领导人就推动印中关系稳定发展达成共识。很高兴看到双方都在采取措施落实领导人共识并取得积极进展。印方希望尽快重启有关对话机制，通过加强沟通保持两国关系改善发展势头。印中之间共识远大于分歧，双方应以战略眼光看待双边关系，以更积极态度妥善处理有关问题，不让具体分歧定义两国关系。印方愿以明年两国建交75周年为契机，推动印中关系向前发展。印中都在国际事务中发挥重要作用，这也体现了印中合作的潜力。印方同样反对单边主义，不赞成军事同盟，主张国际关系实现民主化，愿同中方在二十国集团、金砖等多边机制中加强协调合作。

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