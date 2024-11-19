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新加坡交易所迎来首只熊猫债

2024年11月19日13:17 | 来源：新华网
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　　新华社新加坡11月19日电（记者刘春涛）新加坡大华银行50亿元人民币3年期熊猫债18日在新加坡交易所 (简称“新交所”) 正式挂牌并举行开市敲钟仪式，该熊猫债由中国银行新加坡分行牵头主承销及簿记管理。中国驻新加坡大使曹忠明、新加坡金融管理局助理行长（金融发展与国际）兼首席可持续发展官柯丽明出席仪式并致辞。

　　曹忠明在致辞中表示，日前举行的中新双边合作联委会第二十次会议见证了中新合作25项成果，其中包括大华银行熊猫债在新加坡首次挂牌，这一成果将加深中新两国金融市场的互联互通。

　　柯丽明表示，熊猫债首次登陆大中华地区以外的亚洲交易所，充分彰显新加坡作为国际金融中心高效连接全球发行人和投资者、提供多元化投资亚洲机遇的特色优势。同时，这一举措也标志着中新金融合作的又一重要里程碑，充分体现了两国多年来友好稳固的双边关系。

　　新加坡交易所集团首席执行官罗文才表示，此次熊猫债在新交所挂牌，与人民币国际化的方向和进程高度一致，充分展现了新加坡与中国之间持续深化的金融合作关系，同时也巩固了新加坡作为全球金融枢纽的地位。

　　仪式后，中国银行新加坡分行与新交所签署了合作谅解备忘录，进一步开展在熊猫债挂牌、企业来新上市、中新交易所交易基金（ETF）、境外人民币产品和绿色金融等领域的全面合作。

(责编：曹欣悦、刘叶婷)

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