当地时间11月18日上午，国家主席习近平在巴西里约热内卢出席二十国集团领导人第十九次峰会。在峰会第一阶段围绕“抗击饥饿与贫困”议题讨论时，习近平发表题为《建设一个共同发展的公正世界》的重要讲话，这样阐述——

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