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李鸿忠率全国人大代表团访问多米尼加

2024年11月19日11:11 | 来源：新华网
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　　新华社圣多明各11月18日电　中共中央政治局委员、全国人大常委会副委员长李鸿忠11月16日至18日率全国人大代表团访问多米尼加。在圣多明各，李鸿忠拜会多米尼加总统阿比纳德尔，分别会见国会参议长德洛斯桑托斯、众议长帕切科，中美洲议会副议长戈里。

　　李鸿忠表示，中多建交6年来，双边关系在两国元首战略引领下全面快速发展，展现出蓬勃活力。中方高度重视中多关系，坚定支持多政府执政和推进国家改革进程，实现经济发展和民生改善目标。中多两国立法机构要落实两国元首达成的重要共识，围绕增强政治互信和推进务实合作，进一步深化各层级、各领域友好交往，为两国关系稳健发展提供更多助力。中国全国人大成为中美洲议会常驻观察员一年多来，双方合作扎实有效。中方愿在坚持一个中国原则基础上，同中美洲议会和地区有关国家深化交流交往，促进相互了解和协作。李鸿忠还宣介了中共二十届三中全会精神。

　　多方表示，多米尼加珍视同中国的关系，一直牢记和感激新冠疫情期间中国给予的真情帮助。多政府、国会及各政党都恪守一个中国原则，愿同中方携手夯实两国关系发展政治基础，加强农业、旅游、清洁能源等领域务实合作，密切人文交流，推动多中关系不断迈上新台阶。

(责编：牛镛、岳弘彬)

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