新华社联合国11月18日电 中国常驻联合国代表傅聪18日在安理会中东问题高级别会议上表示，当前的中东局势危如累卵，呼吁所有成员团结一致，支持安理会采取强有力的行动。

傅聪表示，过去13个月，加沙冲突和中东局势在安理会议程上始终占据着最突出位置。我们频繁审议，形势却每况愈下。如果不是美国一再行使否决权，或声称安理会决议没有约束力，安理会本不会如此软弱无能。如果不是美国源源不断输送武器，这场战争不会持续如此之长，造成的破坏也不会如此之大。

傅聪指出，安理会继续陷于停顿、无所作为是不可接受的。我们呼吁所有成员团结一致，支持安理会采取强有力行动。安理会必须清晰明确地要求在加沙地带立即实现无条件停火。以色列还应当停止对黎巴嫩、叙利亚、伊朗等其他国家的侵犯。同时，以色列作为占领方，必须履行国际人道法义务。我们还敦促以色列停止对联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处的打压，停止实施并撤销针对工程处的法案。

傅聪强调，必须制止违反国际法的单边行动。我们对有关以色列寻求在加沙地带长期驻军、建立所谓“缓冲区”，甚至重建定居点的报道表示严重关切。我们重申，任何改变加沙地带人口或领土的行为都不可接受。“两国方案”是解决巴勒斯坦问题的唯一可行出路，当前重振“两国方案”更加需要国际社会提供保障。

傅聪说，10个非常任理事国已提出决议草案，要求在加沙地带立即停火，这代表了安理会为制止战争、恢复和平采取的新一轮努力。中方支持安理会尽快表决通过这项决议。

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