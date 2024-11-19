人民网内罗毕11月19日电（记者黄炜鑫）坦桑尼亚桑给巴尔消息：“世界厕所日”到来之际，中国援助桑给巴尔血吸虫病防治技术项目专家组18日在坦桑尼亚桑给巴尔地区奔巴岛米查卡尼学校开展健康教育活动，旨在提升当地学生对健康卫生设施重要性的认识，并普及血吸虫病预防知识。来自奔巴卫生署、教育署、疾病预防控制机构的专业技术人员以及当地400余名学生参加活动。

中国专家讲解血吸虫病生活史。施亮摄

本次活动中，中国专家走进课堂，为当地学生带来了一场深入浅出、趣味十足的宣教活动。中国援桑专家组队员胡雯珺以教材和视频为媒介，详细介绍了血吸虫病的生活史及可能导致血吸虫病传播的行为，直观展示了如厕方式与血吸虫病传播以及个人健康之间的紧密联系。随后，中国援桑专家组队长戴洋利用生动形象的手绘画作进一步激发了学生的浓厚兴趣，阐述了血吸虫病的传染源、传播途径，并通过具体案例，让学生们深刻认识到血吸虫病的危害性及其防治工作的重要性，还鼓励学生们成为健康生活的倡导者和实践者，将所学知识传递给家人和朋友，共同营造健康、卫生的生活环境。

中国专家组讲解血吸虫病防治知识。施亮摄

血吸虫病相关知识趣味问答。施亮摄

中国专家发放健教宣传品。施亮摄

此次活动的举办，不仅提升了当地民众对健康卫生设施重要性的认识，也加深了他们对血吸虫病等寄生虫病防治知识的理解，强调了做好厕所卫生工作可以有效预防各类传染病。

戴洋表示，一个简单的、干净卫生的厕所就能够帮助很多非洲民众摆脱寄生虫病的困扰，但很多时候民众缺乏这种健康意识，我们将继续开展血吸虫病及其他寄生虫病健康教育工作，加强宣传力度，提升非洲民众的防病意识，为桑给巴尔人民的健康福祉贡献力量。

当地卫生官员塞莱表示，通过多次健康教育，当地学生对血吸虫病相关知识的了解愈发深刻，希望坦中双方紧密合作，在健康教育、查螺灭螺、查病治病等领域共同努力，为桑给巴尔血吸虫病消除事业奠定坚实的基础。

中国专家组与当地学生合影。施亮摄

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