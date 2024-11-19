人民网北京11月19日电 （记者常红）北京邮电大学经济管理学院与社会科学文献出版社联合近日发布《数字经济蓝皮书：亚太经合组织数字经济治理报告（2023）》。蓝皮书指出，近年来，随着数字经济在全球范围内快速崛起，亚太经合组织也把数字经济列为推动亚太地区创新成长的重要方向，推出了多项合作方案和行动计划，在数字贸易规则制定与探索方面，处于国际领先地位。

蓝皮书指出，近年来中国数字经济基础端治理水平大幅提高，有着较为先进的数字经济基础设施建设水平和经验。未来随着数字经济的继续发展，东盟国家的数字经济基础设施市场将会释放更多需求和发展机遇。东盟中的越南、老挝和菲律宾等国家可以继续深化与中国的数字经济治理基础端合作，加速数字经济基础设施建设，提高数字经济基础端治理水平。

蓝皮书指出，亚太经合组织各经济体应当继续发挥数字经济基础端治理优势，为各经济体数字经济的持续稳定发展打下坚实基础。同时，亚太经合组织数字经济基础端治理上游经济体应当发挥领先带头作用，主动开拓数字经济海外市场，推动数字基础设施海外项目建设，带动中下游经济体进一步提高数字基础设施覆盖度和普惠率。而数字经济基础端治理水平较低的经济体则应当积极学习其他经济体的先进技术与经验，并加强数字技术自主研发创新能力，提高数字经济基础设施的保障能力，并增强数字经济的发展潜力。

近年来，随着亚太地区数字经济的蓬勃发展，东南亚新兴经济体都在加大对该地区的物联网、5G、人工智能、数据中心、工业互联网、智慧城市等新型基础设施的投资力度。马来西亚在2022年重启“数字计划”；菲律宾提出“电子政务总体规划2022”；越南也提出“数字经济发展战略”。蓝皮书建议，中国应进一步加大数字经济行业人才培育力度，为信息与通信行业的持续高质量发展培养出更为充足的人才储备，发挥好中国在数字经济发展环境上的规模优势。

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