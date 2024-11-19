巴西驻上海总领事奥古斯托。人民网记者 赵健摄

人民网北京11月19日电（记者符园园） “习近平主席对巴西的访问将进一步深化巴中各领域务实合作，为两国人民带来更多福祉。” 巴西驻上海总领事奥古斯托日前接受人民网记者专访时说。

奥古斯托指出，中国是一个伟大的国家，也是巴西的好朋友、好伙伴，两国在各领域的合作不断取得显著成果，未来也将迎来更多发展机遇。他说，巴中两国拥有共同的价值观，在联合国、金砖国家等多边机制内密切配合，共同致力于推动世界和平稳定和繁荣发展，帮助发展中国家在国际舞台上发出更加强有力的声音。他特别提到新开发银行，称其为两国务实合作的典范。“通过提供和调动资金，新开发银行将许多应对气候变化、推动能源转型的方案变为现实，为实现全球可持续发展目标作出了重要贡献。”奥古斯托说。

奥古斯托表示，巴西和中国分别是东西半球最大的发展中国家，在可持续融资、全球治理以及维护世界和平等领域肩负着重要的共同责任，同时拥有巨大的合作潜力。“我相信这种合作精神将推动巴中全面战略伙伴关系持续走向深入，为全球发展带来更多积极成果。”

近年来，随着中巴两国经贸往来不断深化，两国人员交往、文化交流也日益活跃。奥古斯托指出巴西和中国相距遥远，文化差异较大，许多中国人提起巴西时首先想到的是足球，而巴西人提到中国则会想到功夫。“但我们想要的不仅仅是这些刻板印象。”奥古斯托说，今年，双方举办了一系列庆祝建交50周年活动，让两国人民更好地领略彼此文化的博大精深。

奥古斯托表示，未来两国将通过旅游、学术交流和教育合作等举措，进一步促进民间往来，增进彼此了解，拉近两国人民的距离。

此外，奥古斯托还强调了两国建立友好省州和友好城市关系的重要性。他认为，巴西各州与中国各省市之间的合作潜力巨大，通过建立更多友好省州和友好城市关系，能够促进双方在经济、科技和文化等领域的务实合作。“城市间更紧密的互动，不仅为地方发展注入活力，也将成为巴中关系长远发展的重要纽带。”

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