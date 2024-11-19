新港口。中秘共建秘鲁钱凯港，两国元首宣布开港，“从钱凯到上海”令全球瞩目。

主办权。亚太经合组织2026年东道主，在亚太经合组织（APEC）第三十一次领导人非正式会议期间宣布由中国担任。

习近平主席秘鲁行程里的两件事，一件牵系双边合作，一件事关亚太“大家庭”走势，实则它们有一个共同指向，那就是“下一个‘中国’”和世界的关系。

11月16日，主办权宣布的日子，和去年旧金山APEC工商领导人峰会刚好同一天。习近平主席在那次书面演讲中的一句话激荡持久的全球共鸣：“下一个‘中国’，还是中国”。

世界秩序调整、国际格局位移，无不投射于外交的落棋弈子、折冲樽俎。北京初冬，拉美初夏，即便在距离中国最遥远的大陆，中国印象也早已不是积贫积弱的模样，而是“举足轻重”“无限机遇”“广阔未来”。

思考“下一个‘中国’”，首先当端详今日之中国，回望昨日之中国。在漫长岁月中撷取三个时间标尺，历史的行进就是由无数个时刻拼叠，轮廓日渐清晰。

第一个时间标尺，时隔12年，中国又将成为APEC东道主。

2014年北京APEC会议，留下了浓墨重彩的印记。正如习近平主席彼时的判断：“当我们回顾雁栖湖会议这段历史时，可以自豪地说：我们做了应该做的事。”

1989年成立之初，APEC就定下区域经济一体化的大方向。知易行难。是北京APEC会议“作出启动亚太自由贸易区进程的历史性决定”。此后奋楫撑篙，虽有逆流险滩，却是愈进愈勇。此次利马APEC会议再进一步，通过《关于亚太自由贸易区议程新展望的声明》这一“新的指导文件”。

这些年，中国始终以开放胸怀推动构建“融合、创新、互联的亚太”。不仅是《区域全面经济伙伴关系协定》首批生效国家，也同29个国家和地区签署了22个自贸协定。而秘鲁是首个同中国签署一揽子自贸协定的拉美国家，此访期间中秘自贸协定再升级，引领作用不言而喻。

再看北京APEC会议上所倡导的互联互通。十年来，路网畅联、资金活跃、合作紧实，亚太商品、服务、资金和人员实现更有效流动。“愚公移山”，习近平主席当年讲述、其后被很多外国政要一再引用的寓言，正彰显新的时代价值。翻过层峦叠嶂，跨越烟波浩渺，互联互通自古就是人类社会的追求。今天，世界经济又何尝不是在互联互通中铸就巍峨胸怀，激越澎湃活力？

从这些视角去看，钱凯港是开放合作的一个新案例，是互联互通的一座新桥梁。习近平主席将它形容为“一条新时代亚拉陆海新通道的诞生”。开港后，秘鲁到中国海运时间将缩短至23天。这不仅是一个数字，它消减横亘彼此的浩瀚大洋，拓宽拉美整体发展和一体化建设之路，如博鲁阿尔特总统在开港仪式上所说，“为我们的拉美伙伴，提供了通向亚太这一世界上最有活力地区的通道”。

亚太，全球经济增长动力之源。中国，大洋彼岸的全球增长最大引擎。

第二个时间标尺，中国特色大国外交10年。

2014年，习近平总书记提出，中国必须有自己特色的大国外交，使我国对外工作有鲜明的中国特色、中国风格、中国气派。

倏忽十年。什么是“中国特色”“中国风格”，什么又是“中国气派”？回望酷暑寒冬的无数日子，跨山越海，穿过人群。有握手也有博弈，有风雨更有阳光。多少次宵衣旰食，多少个昼夜奔波，收获的是阔步走向中华民族伟大复兴的历史行进。

秘鲁之行，见微知著。那是利马街头，很多秘鲁民众自发聚集道路两旁，向习近平主席挥手致意；是在钱凯，中国建设者的“义利观”结下的中国情；是博鲁阿尔特总统动情的“中国万岁！秘中友谊万岁！”

从秘鲁望向世界。这10年，在中国同世界关系历史性变迁里，世界感知一个日新月异的中国：

这里有拨云破雾的思想力、行稳致远的领导力、言出必践的行动力，有以天下为己任的胸怀和担当。钱凯港的建设一路风雨兼程，自签约到开港只在数年间，累土不辍，丘山崇成，其间克服多少困难！它也为高质量共建“一带一路”再添砖。而“一带一路”是一个多么生动的历史变迁注脚啊，“中国发展将为亚太和世界发展提供更多新机遇”已然被世界所看见、所向往。当2013年习近平主席提出“一带一路”倡议后即应者云集，纵是再有想象力的历史学家也无法预判古丝绸之路今日的蔚为大观。

“大国更应该有大的样子，要提供更多全球公共产品”。百年未有之大变局。关键时刻、十字路口，有踯躅彷徨，有逆流而动，也有勇毅前行。人类命运共同体和三大全球倡议“如冬日暖阳”，为变乱交织的时代和充满不确定性的世界提供了宝贵的确定性。思想之光照亮前行之路。

古语说，执大象，天下往。当中国的发展成为公认的“21世纪标志性事件”，这个新兴大国如何同世界相处？中国选择的是蕴含东方智慧的相处之道。在利马APEC会议期间，人们能看到“得其大者可以兼其小”的气度，可以看到“和而不同，美美与共”的襟怀。古老文明的智慧、苦难辉煌的历史，纵横捭阖的外交也是不同文明辉光日新的赓续。

习近平主席曾在外交场合讲过一个朴素而深刻的道理，“种瓜得瓜，种豆得豆”。放眼亚太，三次主办APEC会议的成员屈指可数。在“经济全球化动力和阻力胶着”的今天，中国在各方支持下将第三次担任东道主，也深刻佐证了中国之于世界的分量。

第三个时间标尺，改革开放走过46年。

年中访华，从深圳一路北上看中国，博鲁阿尔特总统感叹“赓续古老文明的现代化”的勃勃生机。谈及秘鲁发展，她哽咽了：“希望我们也可以成为像中国这样的国家”。

“欢迎成为中国式现代化道路上的同行者。”面对发展中国家渴望实现现代化的共同梦想，中国的态度是“独行快，众行远”的立己达人。

在秘鲁，习近平主席数次提及中共二十届三中全会绘就进一步全面深化改革蓝图，它成为2013年拉开帷幕的全面深化改革的“实践续篇”，也是新征程推进中国式现代化的“时代新篇”。再向前追溯，1978年的改革开放，开启了“中国式现代化的新长征”。46年时光，世界更深刻读懂了“划时代的”波澜壮阔。

开放与改革相伴而生、相互促进。

何为开放？不同时代，不同内涵。不变的是，中国对开放的深切领悟：因闭关锁国而式微，由开放国门而复兴。开放，“中国式现代化的鲜明标识”。这些年的多边舞台，倡导构建开放型世界经济，中国主张一以贯之。“经济全球化或许遭遇逆风，但历史大势不会改变，‘脱钩断链’没有出路，开放合作是唯一选择。”御逆风，顺大势，今天的中国已被认为是世界上推动贸易和投资自由化便利化的最大旗手。

再看钱凯港，载着秘鲁蓝莓、葡萄、牛油果的货轮驶向中国上海。而漂洋过海的中国“新三样”也从这里进入秘鲁市场。这是中国开放的新故事。

加快构建新发展格局会不会收缩开放？持这一疑虑者或许忘记了，“新发展格局”就酝酿于冒雨考察浙江宁波舟山港时，那里正是一个开放枢纽。数据最有力：“新发展格局”提出以来，中国货物贸易进出口总值连年增长，当下中国是150多个国家和地区的主要贸易伙伴。

中国强调自立自强，会不会限制国际科技交流合作？强调自立自强，绝不是要闭门创新。一些人或许无法感同身受，被坚船利炮轰开家门的古老国度，在被迫卷入全球化时历经多少艰辛与酸楚。“中国要发展，最终要靠自己。”纵观人类历史，没有一个民族、没有一个国家可以通过依赖外部力量、亦步亦趋着实现民族振兴。

何以改革？破藩篱、优机制、激活力、添动力，大胆地试、勇敢地闯，将“中华民族积蓄的能量”喷薄而出。46年实践表明，大开放促进大改革。新时代高水平开放促进高质量发展。钱凯港迎来的第一批中国产品中，中国新能源汽车占比颇重。就在习近平主席落地秘鲁当天，它的年产量首破1000万辆，相比2012年增长近千倍。中国参与建设的钱凯港，更是南美首个智慧港口和绿色港口。

现代化的车、现代化的港，量与质的跃升，蕴含的是新质生产力，标注的是依靠进一步全面深化改革走向现代化的中国。天地转、光阴迫，从昔日追求高速发展到今日谋求高质量发展，从叩开世界大门到创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念深刻融汇于全球治理方案，改革路上，多少条条框框被重塑，多少创新活力被释放！

这样的中国为世界带来的，绝不仅仅是丰富全球供给、缓解全球通胀压力，也绝不仅仅是为世界走出经济泥潭提供中国范例，而是一条通向现代化的崭新道路。

“下一个‘中国’，还是中国。”这是时间写就的浩荡之势。如大江大河或遇逆流、或涉险滩，然归海之势，不可阻挡。

撰文：人民日报记者 杜尚泽 王洲

图片来源：新华社

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