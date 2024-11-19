人民网迪拜11月19日电 （记者管克江）2024中国工业品展11月18日—19日在中阿（联酋）产能合作示范园举行。展会以“中国工业名品宣传展示”为主题，共设特展区、先进制造科技区、石油设备及环境保护区、环境保护和新能源区、建筑材料和家具区以及综合区等六大展区，近90家单位参展。

开幕式上的剪彩仪式。人民网 塔里克·易卜拉欣摄

在18日上午的开幕式上，江苏海投公司董事长邹勇刚代表主办方介绍了2023年首届展会取得的成绩及本届展会的组织情况，对展会筹备过程中中阿两国各界的全力支持表示诚挚感谢。他指出，示范园是助力中资企业“抱团出海”的重要平台载体，希望本届展会进一步加强中国企业与海湾地区市场的交流互通，为中阿两国产业合作增添新的光彩。

与会嘉宾体验中国产新能源汽车。人民网 塔里克·易卜拉欣摄

阿布扎比经济发展局副局长拉希德强调，阿布扎比正大力推动实施工业战略，为国际投资者提供充分的发展机遇。希望通过展会与优质中国企业加强合作，共同推动阿布扎比经济转型。

展会展示的已在阿布扎比试运行的中国产无人驾驶出租车。人民网 塔里克·易卜拉欣摄

哈利法经济区集团首席商务官法蒂玛表示，哈利法经济区将继续与示范园加强合作，促进技术创新和经济多元化，为中国企业创造更多市场机遇，共同推动阿布扎比的工业发展。

观众在体验机器狗。人民网 塔里克·易卜拉欣摄

阿布扎比管理学院院长塔耶布表示希望学院与示范园加强合作，共同促进两国科学与技术的交流互通、创新发展。

展会期间举行合作谅解备忘录签署。人民网 塔里克·易卜拉欣摄

中国驻阿联酋大使馆经商参赞朱炼表示，今年是中阿建交40周年，长期以来两国始终在务实合作中坚持共同发展。当前，两国合作展现出强大的韧性和潜力。此次展会正是两国合作模式的生动体现，也是在新征程上进一步深化务实合作的有力见证。希望两国企业通过示范园平台，在智能制造、绿色工业、数字化转型等新兴领域拓展更多合作机遇，创造更加广阔的合作空间。

观众在了解用废旧建筑材料制成的家居用品。人民网 塔里克·易卜拉欣摄

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