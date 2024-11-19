新华社里约热内卢11月18日电

携手构建公正合理的全球治理体系

——在二十国集团领导人第十九次峰会第二阶段会议关于“全球治理机构改革”议题的讲话

（2024年11月18日，里约热内卢）

中华人民共和国主席 习近平

尊敬的卢拉总统，

各位同事：

二十国集团领导人峰会已经走过16年历程。这些年，我们同舟共济、应对国际金融危机，推动全球经济、金融、贸易等领域合作，带领世界经济走上复苏之路。我们勠力同心、直面全球挑战，共同应对气候变化，抗击新冠疫情，领航技术变革，不断赋予二十国集团新的责任和使命。我们携手同行、完善全球治理，加强宏观经济政策协调，推动国际金融机构改革，以平等协商、互利共赢精神引领国际合作。

站在新的起点上，二十国集团应该承前启后、继往开来，继续做完善全球治理、推动历史进步的力量。我们应该秉持人类命运共同体理念，相互视对方的发展为机遇而非挑战，相互把对方作为伙伴而非对手；恪守以联合国宪章宗旨和原则为基础的国际关系基本准则，维护以国际法为基础的国际秩序。应该结合二十国集团职能，在经济、金融、贸易、数字、生态环境等领域进一步凝聚国际共识，完善全球治理，促进平等有序的世界多极化、普惠包容的经济全球化。

第一，完善全球经济治理，建设合作型世界经济。我们已经制定二十国集团全面增长战略，建立强劲、可持续、平衡和包容增长框架。当前，要致力于加强全球经济伙伴关系，在财政、金融、货币、结构性改革方面加强宏观政策协调，培育新质生产力，提高全要素生产率，为世界经济开辟更广阔发展空间。要用好二十国集团财长和央行行长会议机制，打造宏观政策协调的“稳定器”，营造开放、包容、非歧视的国际经济合作环境。国际金融机构和商业债权人作为主要债权方，应该参与对发展中国家减缓债行动。要营造风清气正的营商环境，坚持对腐败零容忍，加强追逃追赃国际合作，不为腐败分子及其资产提供“避风港”。

第二，完善全球金融治理，建设稳定型世界经济。要增加发展中国家话语权和代表性，按照各方商定的时间表和路线图，开展世界银行股权审议，推进国际货币基金组织份额占比调整。要共同维护国际金融市场稳定，防止本国货币政策调整产生负面外溢效应，发达国家在这方面应该承担起责任。要完善金融风险监测、预警、处置体系，加强数字货币、税收等领域合作，筑牢全球金融安全网。要加快落实《二十国集团可持续金融路线图》，更好满足发展中国家绿色融资需求。

第三，完善全球贸易治理，建设开放型世界经济。要把发展置于国际经贸议程中心地位，持续推动贸易和投资自由化便利化，要继续推进世界贸易组织改革，反对单边主义、保护主义，推动争端解决机制尽快恢复正常运转，并将《促进发展的投资便利化协定》纳入世界贸易组织规则框架，早日就电子商务协定达成一致。要积极推进世界贸易组织规则与时俱进，既要解决长期未决议题，又要积极探索制定面向未来的新规则，提高多边贸易体制的权威性、有效性和相关性。要避免经济问题政治化、人为割裂全球市场，避免以绿色低碳为名、行保护主义之实。两年前，中国同印度尼西亚等国共同发起《产业链供应链韧性与稳定国际合作倡议》，呼吁构建更具平等性、包容性和建设性的产业链供应链伙伴关系，我们愿同各方就此加强合作。

第四，完善全球数字治理，建设创新型世界经济。要强化二十国集团数字经济部长会议功能，在数字化转型、数字经济和实体经济深度融合、新兴领域规则制定等方面发挥引领作用。要加强人工智能国际治理和合作，确保人工智能向善、造福全人类，避免其成为“富国和富人的游戏”。中方举办了2024世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议，发表了《人工智能全球治理上海宣言》，同各方推动联合国大会通过加强人工智能能力建设国际合作决议。中方将于2025年继续举办世界人工智能大会，欢迎二十国集团成员参与。

第五，完善全球生态治理，建设生态友好型世界经济。要遵循共同但有区别的责任原则，本着人与自然和谐共生理念，全面有效落实《巴黎协定》和《昆明－蒙特利尔全球生物多样性框架》。发达国家要向发展中国家提供必要的资金、技术、能力建设支持。近期举办的生物多样性缔约方大会达成重要共识，我们要共同支持今年年内举行的气候变化、荒漠化缔约方大会取得积极成果。能源转型和能源安全是篇大文章，要坚持先立后破，使清洁能源平稳有序替代传统能源，加快世界经济绿色低碳转型。中方愿同各方持续深化绿色基建、绿色能源、绿色矿产、绿色交通等领域国际合作，在力所能及范围内为发展中国家提供支持。

全球安全治理也是全球治理的重要组成部分。二十国集团要支持联合国及其安理会发挥更大作用，支持一切有利于和平解决危机的努力。要本着“战场不外溢、战事不升级、各方不拱火”原则，推动乌克兰危机局势降温，寻求政治解决之道。中国和巴西会同有关全球南方国家共同发起了乌克兰危机“和平之友”小组，旨在汇集更多致力于和平的声音。加沙战火给人民带来沉重苦难，要尽快推动各方停火止战，为缓解地区人道主义危机和战后重建提供支持。解决巴以冲突循环往复的根本出路是落实“两国方案”，恢复巴勒斯坦民族合法权利，建立独立的巴勒斯坦国。

各位同事！

让我们重温二十国集团成立初心，从里约热内卢再出发，弘扬伙伴关系，践行真正的多边主义，开辟共同发展繁荣的美好未来！

谢谢大家。

(责编：曹欣悦、刘叶婷)