新华社基辅/莫斯科11月18日电（记者李东旭 黄河）《乌克兰真理报》18日援引德国《图片报》报道说，德国国防部长鲍里斯·皮斯托里乌斯已证实，德国武器制造商将向乌克兰提供4000架配备“人工智能”技术的攻击型无人机。俄罗斯方面警告说，西方国家允许乌克兰使用远程武器攻击俄目标将导致局势升级。

《图片报》报道说，德国提供的这批无人机由德国人工智能武器制造商赫尔辛公司生产，预计将于12月开始批量交付。这批无人机具备抗电子干扰和在极端天气条件下执行远距离作战任务的能力，其原型机已在乌东部战场进行了实战测试。报道还援引皮斯托里乌斯的话说，安装了智能技术的德国无人机已经开始交付，乌方将能够使用这些无人机攻击俄军的指挥所等高价值目标。

乌克兰国家警察局18日在社交媒体发文说，俄军当天对敖德萨市一处居民区发动的导弹袭击已造成10人死亡、39人受伤。乌克兰总统泽连斯基在社交媒体发文指责俄军使用弹道导弹对敖德萨居民区发动袭击。

俄罗斯国防部18日通报说，过去24小时，俄军出动航空兵、无人机、导弹和火炮部队，袭击了乌克兰军用机场基础设施、军工企业使用的能源设施、无人机操作人员培训场所和无人机储存仓库，并对135个地区的乌军及武器库实施了打击。

俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫18日对媒体说，美国批准乌克兰使用远程武器打击俄罗斯腹地是“危险且鲁莽的”。佩斯科夫表示，向乌方提供远程武器的西方国家了解俄方有关立场，“他们是否会采取如此危险且鲁莽的行动进一步升级局势，我们一起拭目以待”。

美国媒体17日报道说，美政府已准许乌克兰使用陆军战术导弹系统（ATACMS）等远程武器打击俄罗斯纵深目标。随后，法国《费加罗报》也报道说，法国、英国也将准许乌克兰使用巡航导弹打击俄罗斯目标。对此，俄方多位官员17日晚表示，西方此举意味着“北约国家直接介入”俄乌冲突，是对当前局势的重大升级。

据塔斯社报道，普京9月12日曾在一个采访节目中表示，西方如果允许乌克兰使用远程武器攻击俄罗斯，将“明显改变这场冲突的本质、性质”，俄方将根据所面临威胁作出回应。

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