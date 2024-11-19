新华社里约热内卢11月18日电 题：破风逐浪向未来——习近平主席署名文章为构建中巴命运共同体增添动力

新华社记者赵焱 陈威华

当地时间11月17日，在赴里约热内卢出席二十国集团领导人第十九次峰会并对巴西进行国事访问之际，国家主席习近平在巴西《圣保罗页报》发表题为《万里交好共命运 携手扬帆正当时》的署名文章。

巴西各界和二十国集团成员相关人士在接受新华社记者采访时表示，习近平主席在署名文章中回顾了50年来中巴合作共赢、命运与共的四个“始终坚持”，着眼两国及世界更加美好的未来提出四点期待，为引领中巴关系进入新的“黄金50年”、构建更加公正和更可持续的命运共同体增添了动力。受访者普遍认为，习近平主席出席二十国集团峰会并支持峰会取得成功尤为重要。

当地时间11月17日下午，国家主席习近平乘专机抵达里约热内卢，应巴西联邦共和国总统卢拉邀请，出席二十国集团领导人第十九次峰会并对巴西进行国事访问。新华社记者 李学仁 摄

两国友好跨越山海

“刊登习近平主席署名文章是我们莫大的荣幸！读完这篇文章，我感触最深的是习近平主席阐明了巴中两国今后如何继续共同发展、共担重任，通过打造巴中命运共同体来为世界和平发展贡献力量。”《圣保罗页报》首席商务官马塞洛·贝内斯说，“习近平主席带领中国取得举世瞩目的发展成就，他的文章对我们来说非常重要。”

两国频繁的交流互动，让贝内斯“深深感到巴西与中国跨越时空的情谊”。他告诉记者，作为巴西发行量最大的报纸，该报将于18日推出一个中国专版，致敬巴中建交50周年和习近平主席此次来访。

“200多年前，中国的茶、荔枝、香料、瓷器等就远渡重洋来到巴西，架起两国经贸往来的桥梁，成为中巴人民友好交流的纽带。”习近平主席在署名文章中对两国交往历史的这番回顾，引发巴西历史学家朱里奥·班德拉的思绪。《遗存在中国丝路上的巴西》一书的这位作者说：“很早以前，巴西在建筑和艺术上就流行过‘中国风’，里约热内卢植物园内如今还保留着200年前由中国茶农种下的茶树。巴西人民对中国文化的喜爱、对中国人民的亲近由来已久，如今在巴华侨华人也为当地经济、社会作出巨大贡献。”

2016年10月30日，在巴西里约热内卢蒂茹卡国家森林公园，游客在“中国亭”内参观游览。新华社记者 申宏 摄

巴西总统府总秘书处部长马尔西奥·马塞多认为，两国建交50年来合作不断深化，离不开习近平主席在署名文章中总结的四个“始终坚持”，即始终坚持相互尊重、平等相待，始终坚持互利共赢、优势互补，始终坚持开放包容、互学互鉴，始终坚持和平发展、公道正义。“巴西和中国是在当今世界经济和地缘政治上都非常重要的两个国家，双方保持着密切的贸易关系，在数字化、农业、教育、科技等方面都有广阔合作空间。我们是彼此的伙伴，双方交流与合作仍在不断深入。”

习近平主席在署名文章中提及，两国高层协调与合作委员会已经良好运行20年，在协调规划双方各领域合作、共谋发展方面发挥了重要作用。巴西农业发展部长保罗·特谢拉说，今年他首次到中国参加两国高层协调与合作委员会会议，年初还亲眼见证了中国捐赠农机，助力巴西家庭农业发展。“我们两国之间的经验交流对改善巴西公共政策、为巴西农村和城市制定创新解决方案至关重要。”

习近平主席在署名文章中写道，近日收到来自里约热内卢科帕卡巴纳要塞乐团等的百余名巴西各界友好人士来信，他们表达了对深化两国友好的热切期盼，“令我十分感动”。该乐团负责人、巴西山河文化促进中心主任马西娅·梅尔希奥主动给记者发来信息：“能被习近平主席在署名文章中点名肯定，我们感到很幸福！我们希望成为巴中友谊的使者，利用音乐和文化交流搭建两国间的桥梁，通过实际行动弘扬相互尊重的价值观，向更多年轻人展现合作的重要性！”

战略对接正当其时

面对当前加速演进的世界百年变局，习近平主席在署名文章中指出：“中巴两国要更加紧密地团结在一起，勇做‘破风者’和‘逐浪者’，并肩开辟新航道，携手驶向属于两国人民以及人类更加美好的未来。”

巴西瓦加斯基金会法学教授埃万德罗·卡瓦略对此很有感触：“当下，我们看到西方保护主义和孤立主义抬头，这最终只会建起更多高墙而非桥梁。巴中在捍卫多边主义、加强对话合作方面立场相近，两国相互找到了一个有共同目标的伙伴。”

巴西劳工党主席格莱茜·赫夫曼指出，建交50年来，两国经贸关系不断发展，在相互尊重基础上，抓住彼此提供的机遇，在科技、教育、文化、旅游、卫生等领域不断拓宽深化合作，而今中国已成为巴西最重要的贸易伙伴。“近年来，中国在技术、教育、卫生等领域取得重大成就。我坚信，未来我们将在这些领域探索更广阔的合作机遇，打造两国合作新的‘黄金50年’。”

2018年8月7日，在巴西东南部米纳斯吉拉斯州阿科斯市附近，巴西美丽山特高压输电工程二期第九标段项目中方现场施工管理负责人刘年（左）在施工现场指导巴方员工。美丽山水电站二期项目是中国国家电网公司首个在海外独立投资、建设和运营的特高压直流输电工程，也是“特高压＋清洁能源”在拉美的示范工程。新华社记者 李明 摄

巴西弗卢米嫩塞联邦大学研究员马娅拉·阿劳若说，习近平主席在署名文章中提出“持续推进共建‘一带一路’倡议同巴西发展战略对接”，这一提议正当其时。“近年来，巴西政府出台‘加速增长计划’‘新工业计划’等一系列国家发展战略规划，中国正在全面贯彻新发展理念，以新质生产力推动高质量发展。巴西发展战略与共建‘一带一路’倡议对接，无疑将促进两国合作提质升级，带来更多发展机遇。”

中国国家电网巴西控股公司健康安全环保部主任里卡多·费利克斯曾在2014年习近平主席访问巴西时，见证两国元首共同签署《巴西美丽山特高压输电项目合作协议》。他对习近平主席在署名文章中提议两国打造更多互利合作示范性项目深有感触：“美丽山项目利用了巴西丰富的水力资源，东北部特高压项目则利用当地丰富的太阳能和风能，为巴西东南部用电多的经济发达地区供电，增强了巴西电网稳定性，极大地推动巴西低碳转型进程。”

巴西《商业观察报》设有共建“一带一路”合作专栏，发表了大量中国与广大“全球南方”国家共谋发展的新闻故事。习近平主席在署名文章中呼吁“彰显中巴团结互助大国担当”，引发该报总编辑马科斯·奥利维拉强烈共鸣。“作为西半球和东半球最大的发展中国家，且同为金砖国家，巴中两国是推动世界多极化进程的重要力量，有条件也有意愿与广大‘全球南方’国家一道推动建设一个人人享有机会的平等世界。”

推动世界共同发展

习近平主席在署名文章中强调，巴西总统卢拉将“抗击饥饿与贫困”作为二十国集团里约热内卢峰会的主要议题，倡议成立“抗击饥饿与贫困全球联盟”，中方高度赞赏并将积极支持，期待在二十国集团历史进程中留下鲜明的“巴西印记”。

“我认为这体现了两国在抗击饥饿和贫困领域的理念高度契合。”巴西圣保罗州立大学政治经济学教授马科斯·皮雷斯说，“中国在发展经济、消除贫困等方面取得巨大成就，为其他发展中国家树立典范。期待在峰会上听到习近平主席阐述更多中国减贫经验和主张，这对全球减贫事业发展至关重要。”

巴西金砖国家政策研究中心主任安娜·加西亚说，在当前全球地缘政治局势趋紧、地区冲突频仍的背景下，习近平主席出席二十国集团峰会并支持峰会取得成功尤为重要。这表明中方愿与巴西一道努力寻求多边合作，就携手应对全球重大挑战达成共识。

11月16日，在巴西里约热内卢，一名女子经过二十国集团领导人峰会标识。新华社记者 王天聪 摄

多国专家指出，习近平主席在署名文章中多次提到“全球南方”，支持“全球南方”国家实现更大发展，呼吁提升“全球南方”代表性和话语权。相信中巴两国作为主要发展中大国，在国际舞台上携手合作、共同发声，必将进一步壮大“全球南方”力量。

“我相信，本次峰会将听到更多‘全球南方’的声音，各方将围绕贫困、饥饿、环境和不平等等紧迫议题进行讨论，推动国际秩序朝着更加公正合理的方向发展。”墨西哥国立自治大学政治与社会科学学院研究员玛丽安娜·埃斯卡兰特说。

对于习近平主席在署名文章中呼吁峰会为全球可持续发展注入更大动力和更强信心，印尼-中国伙伴关系研究中心主任韦罗妮卡·萨拉斯瓦蒂表示高度认同：“希望本次峰会能在绿色经济、粮食安全和经济包容性等方面达成共识，以应对气候变化、卫生和能源危机等全球性挑战。相信中巴作为世界主要发展中大国，将积极促进对话和多边协作，推动实现更加公正、包容和可持续的全球发展。”

(责编：曹欣悦、刘叶婷)