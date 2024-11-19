当地时间11月18日上午，国家主席习近平在里约热内卢出席二十国集团领导人峰会期间会见英国首相斯塔默。新华社记者 申宏 摄

新华社里约热内卢11月18日电（记者孙浩 赵焱）当地时间11月18日上午，国家主席习近平在里约热内卢出席二十国集团领导人峰会期间会见英国首相斯塔默。

习近平指出，当前世界进入新的动荡变革期。中英作为联合国安理会常任理事国和世界主要经济体，既肩负推动各自国家发展的重任，也承担应对全球性挑战的责任。双方应该秉持战略伙伴定位，坚持相互尊重、开放合作、交流互鉴，实现互利共赢，共同书写中英关系健康稳定发展的下一个篇章。

习近平强调，中英两国历史文化、价值理念、社会制度虽有差异，但共同利益广泛，双方应该理性客观看待对方的发展，加强战略沟通，增进政治互信，确保中英关系走得稳、走得实、走得远。两国在贸易投资、清洁能源、金融服务、医疗民生等领域拥有广阔合作空间，应该不断拓展，更好惠及两国人民。双方要推动热点问题政治解决，加强人工智能全球治理，为促进世界经济增长、实现各国共同发展作出贡献。

当地时间11月18日上午，国家主席习近平在里约热内卢出席二十国集团领导人峰会期间会见英国首相斯塔默。新华社记者 张领 摄

斯塔默表示，英中之间拥有广泛共同利益，对解决全球性挑战、维护世界和平和发展负有重要责任。英中持久强有力关系对于两国和世界都非常重要。英方希望秉持相互尊重和平等坦诚的精神，同中方加强对话，增进相互了解，在经贸、科技、财政金融、卫生医疗、教育、应对气候变化等广泛领域开展交流合作。英中都坚持多边主义，英方愿同中方加强多边沟通协调，推动政治解决地区热点问题。

蔡奇、王毅等参加会见。

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