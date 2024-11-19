新华社北京11月18日电 美国官员和消息人士17日向媒体披露，民主党政府已准许乌克兰使用陆军战术导弹系统(ATACMS)等美制武器打击俄罗斯纵深目标。这意味着，在多次拒绝乌方这一长期诉求后，还有两个月就要卸任的民主党政府在俄乌冲突政策上出现重大转变。

俄方多次警告，此举将被视作美国为首的北大西洋公约组织直接参与俄乌冲突，会导致局势严重升级。

这是2023年1月20日在美国首都华盛顿拍摄的白宫。新华社记者刘杰摄

增加乌军筹码？

综合美联社、路透社等西方媒体报道，民主党政府松口消息17日经由一名不愿公开姓名的美国政府官员和数名知情人士之口放出。白宫未予确认。

知情人士称，美国“开绿灯”后，乌克兰对俄罗斯本土的第一次远程打击可能使用最大射程约300公里的ATACMS导弹，打击库尔斯克州一带的目标。

乌军今年8月对库尔斯克州发起地面攻势，这是乌克兰危机2022年2月全面升级以来，乌军首次越过边境线大举进攻俄罗斯本土。俄军近期在库尔斯克州投入更多兵力试图驱逐乌军，西方盟友担心战局朝不利于乌方的方向发展。

乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基17日在晚间电视讲话中说：“今天许多媒体报道说我方已获准采取‘恰当行动’。不过，实施打击不是靠说的。这种事情不会公布。导弹自己会说话。”

这是2023年11月22日在乌克兰基辅拍摄的第聂伯河雪后景观。新华社发（彼得·德鲁克摄）

很长一段时间以来，泽连斯基不断请求美国放开对使用美制武器打击俄纵深目标的限制，其所求包括ATACMS、高机动性火箭炮系统（海马斯）、F-16战斗机等先进武器。而美方在最初“犹豫”过后，一步步松口。比如，去年10月同意提供射程165公里的ATACMS导弹，今年初开始输送射程300公里的ATACMS导弹。

按照路透社的说法，乌克兰危机升级后两年多时间里，民主党政府一直没允许乌军使用美国援助的武器打击俄境内目标，但在今年5月俄军进攻乌克兰哈尔科夫州后“秘密授权”乌军使用这类武器打击俄军用于攻击哈尔科夫州的军事设施。

一些美国官员先前对允许乌军使用远程武器打击俄腹地是否能影响战局整体走势表示质疑。按照路透社的说法，当下俄军在战场上占据优势，各方敦促俄乌双方尽快进行停火谈判，若谈判能启动，美方此举或可增加乌方筹码。

11月7日，在俄罗斯首都莫斯科，一名女子在以纪念1941年苏联红场阅兵式为主题的露天展览上留影。新华社发（亚历山大摄）

局势升级警告

不过，民主党政府选择在任期仅剩两个月的时候作出这一决定，让舆论质疑这一政策的“寿命”。

美国共和党在本月5日举行的大选中不但夺回白宫，还夺回国会参议院的控制权，并保住众议院的多数席位，实现完全执政。部分共和党人对乌克兰不断要求美国投入大量军事和资金援助早有不满。

共和党上次执政时担任美国驻德国大使的理查德·格雷内尔在社交媒体X平台发帖批评现任民主党籍总统约瑟夫·拜登“在离任前升级战事”。

共和党方面甚至有声音指责美国军工复合体为了赚取数万亿美元利润，图谋在共和党上台前发动第三次世界大战，根本不在乎人命。

这是5月11日在俄罗斯首都莫斯科拍摄的克里姆林宫。新华社发（亚历山大摄）

俄罗斯政府17日未作出回应。俄方此前多次警告，若美国允许乌军用美制武器打击俄腹地，将导致冲突严重升级。俄总统弗拉基米尔·普京9月时说，此举将意味着“北约国家直接介入”俄乌冲突。

俄罗斯联邦委员会（议会上院）国际事务委员会第一副主席弗拉基米尔·贾巴罗夫17日说，拜登政府此举可能导向“第三次世界大战”。

俄联邦委员会资深成员安德烈·克利沙斯在社交媒体“电报”上写道：“西方决定（将冲突）升级至如此水平，可能导致乌克兰一夜之间被夷为平地。”（沈敏）

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