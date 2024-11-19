新华社北京11月18日电 随着新一届德国联邦议院选举提上日程，执政党社会民主党内部围绕总理候选人的分歧渐趋公开。两名社民党议员约埃·魏因加滕和约翰内斯·阿尔特17日公开呼吁总理奥拉夫·朔尔茨放弃谋求连任、让国防部长鲍里斯·皮斯托里乌斯代表社民党竞选下任总理。

这两名议员当天分别经由《南德意志报》和《每日镜报》表达“换人”诉求，理由是皮斯托里乌斯所获民意支持率远高于朔尔茨。

7月24日，德国总理朔尔茨在柏林举行的新闻发布会上讲话。新华社记者李函林摄

前副总理、前社民党党首弗朗茨·明特费林接受《每日镜报》采访时同样质疑朔尔茨是否拥有“谋求连任的优先权”。他强调，只有社民党代表大会可选定本党总理候选人，“原则上，党内候选人竞争当然可能存在”。

据《明镜》周刊报道，魏因加滕所在联邦议院社民党保守派团体“塞海姆圈子”12日在一场午餐会上讨论该由朔尔茨还是皮斯托里乌斯当领衔候选人、即总理人选。多数在场议员质疑朔尔茨能否带领社民党在提前举行的大选中取得体面结果。

在朔尔茨曾任市长的汉堡市，两名社民党人本月早些时候在社交媒体上喊话，想让朔尔茨给皮斯托里乌斯让位。

不过，据德新社报道，社民党领导层以及皮斯托里乌斯本人多次表示支持朔尔茨谋求连任。皮斯托里乌斯17日称赞朔尔茨是“真正出色的总理”，他“依然坚信”朔尔茨会被推举为本党总理候选人。

2023年1月19日，在德国柏林的总统府，皮斯托里乌斯（右）步入仪式现场。德国总统施泰因迈尔当日向鲍里斯·皮斯托里乌斯颁发任命书，正式任命其为国防部长。新华社记者任鹏飞摄

朔尔茨今年7月宣布有意谋求连任。然而，他领导的社民党与自民党、绿党组成的“交通灯”执政联盟内部关于财税政策等方面的分歧日益尖锐，三党各自民意支持率持续低迷。随着朔尔茨本月6日解除自民党党首克里斯蒂安·林德纳的财政部长职务、自民党宣布退出政府，三党联盟宣告破裂，预定明年9月举行的联邦议院选举因此提前。

朔尔茨定于12月16日在联邦议院发起对总理的信任投票，由于执政两党社民党与绿党合计议席不满半数，如无意外无法通过信任投票，则按照德国《基本法》，联邦议院将解散，并在60天内举行新一届选举，一般情况下由胜出的第一大党推举的人选出任新一届政府总理。投票预期在明年2月23日举行。社民党定于明年1月11日召开代表大会，届时将宣布总理候选人。

15日公布的德国卢森堡广播电视集团-独立电视台民调结果显示，66%的受访选民认为应由皮斯托里乌斯带领社民党竞选，仅有18%支持朔尔茨。大约62%认为如果让皮斯托里乌斯当领衔候选人，社民党选情会比此前民调预测的表现好得多。

近期民调显示，基督教民主联盟与基督教社会联盟组成的联盟党将在大选中胜出，联盟党议会党团领导人、基民盟党首弗里德里希·默茨有望成为下一任总理。社民党支持率不如联盟党的一半，仅排第三位，甚至不如被主流政党集体排斥的德国选择党。不过，联盟党要成功组阁，可能仍需要像过去那样与社民党组建“大联盟”。（海洋）

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