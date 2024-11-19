本报记者 杨 一

国际电信联盟近日发布的最新一期全球网络安全指数排名显示：泰国从2020年的第四十四位升至2024年的第七位，进入第一等级序列。泰国数字经济与社会部部长巴瑟表示，该指数得分和排名的提高反映了泰国政府部门在加强网络安全方面取得的成果。

2019年，泰国《网络安全法》《个人数据保护法》正式生效，旨在预防和打击各类网络安全威胁。同年，泰国国家网络安全办公室正式成立，以保障相关法律法规执行。泰国国家网络安全办公室秘书长阿蒙表示，该机构成立以来为提高泰国网络防卫能力、应对水平，以及促进网络安全相关技能培训和认证发挥了重要作用。

目前，泰国互联网普及率为78.3%，到2029年有望提高至86.6%。随着网民数量增加，泰国网络安全问题逐渐突出，尤其是民众的网络安全意识有待提升。泰国通信服务运营商AIS近期发布的2024年泰国网络健康指数分析结果显示，超过一半的泰国民众缺乏全面系统的网络安全知识。

为解决这一问题，泰国国家网络安全办公室去年与14所高校合作开发网络安全课程，并在其平台上向民众提供相关知识和课程。截至目前，参与课程用户超过100万。今年8月，作为泰国网络安全能力建设计划的一部分，泰国国家网络安全办公室宣布成立泰国国家网络学院，旨在为各机构中的网络和信息基础设施部门负责人提供网络安全课程，并为社会培养各年龄段数字人才，提高民众的网络安全素养。

泰国通信运营商还为用户推出自查工具，以全面评估个人使用数字产品的习惯和网络安全知识储备。例如，AIS推出泰国首个个性化网络免疫评估工具“数字健康检查”，用户经过评估后会收到量身定制的建议，以保护他们在网络环境中的安全和权益。此外，AIS还对其网络服务的安全性进行升级，通过过滤有害网站为用户提供网络保护屏障。AIS移动和消费产品负责人萨兰表示，这项服务旨在提高拦截有害网站的成功率，避免用户遭遇诈骗行为。

为从源头上加强互联网安全治理，泰国数字经济与社会部2019年设立打击假新闻中心。一旦发现线索，该中心将协调有关部门核查信息，并与政府部门、新闻机构、私营部门和社交媒体等合作，通过多种渠道向公众发布核查结果。该部还与泰国警察总署共同设立网络警察部门，经核查确认的虚假信息发布者将被移交网络警察处理。巴瑟表示，泰国将继续通过完善相关法律法规、提升技术水平等手段，努力保障网络安全，应对日益严峻的网络安全挑战。

《 人民日报 》（ 2024年11月19日 17 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)