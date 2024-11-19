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多国呼吁联合国气候变化大会期间休战

2024年11月19日06:12 | 来源：人民网－人民日报
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　　据新华社巴库11月17日电  （记者郭爽、安晓萌）正在阿塞拜疆首都巴库举行的《联合国气候变化框架公约》（以下简称《公约》）第二十九次缔约方大会（COP29）上，受奥林匹克休战启发，约130个国家加入“COP休战”倡议，呼吁各国在联合国气候变化大会期间停止军事行动，团结应对气候变化。

　　大会主席国日前发表的声明说，休战期拟定为气候变化大会会期所在的11月。声明说，“COP休战”有两个核心目标：减少军事行动排放对环境的影响，推动团结一致应对气候变化。包括中国在内的约130个国家加入了倡议，这一倡议还得到了1000多个国际机构、私营企业代表、民间组织以及有影响力的公众人物支持。

　　声明说，全球军事活动排放了大量温室气体，估计占全球年排放量的5.5%，这一数字高于航空业和航运业的总和。冲突对环境造成毁灭性影响，破坏生态系统，污染土壤、水和空气，加剧气候危机，阻碍保护自然资源的努力。

　　“COP休战”的灵感来自奥林匹克休战。1993年，第四十八届联合国大会首次审议并通过奥林匹克休战决议。此后历届奥运会、冬奥会主办国都向联大提交奥林匹克休战决议。

　　《 人民日报 》（ 2024年11月19日 17 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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