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用音乐连接世界、传递友谊（我和中国的故事）

（巴西）艾莉西亚·伊芙琳
2024年11月19日06:12 | 来源：人民网－人民日报
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　　我是一名来自巴西的歌手。几个月前，我第一次来到中国，在湖南参加一档音乐节目《乐在其中》。巴西和中国相距近2万公里，这也成为我人生中迄今最远的一次旅行。

　　在4周多的时间里，我专注于节目的录制工作。在舞台上，我用英语演唱了自己原创的《坚持不懈》等歌曲，用葡萄牙语演唱了我最喜欢的巴西歌曲之一——《露台》，还尝试用中文演唱了《茉莉花》和《左手指月》。我不会说中文，要在短短一周的时间内学会中文歌曲很有挑战性。我尝试用笔记本把每句歌词的发音按照自己的方式记录下来，并研究歌曲的风格以及歌词背后的故事，这个过程十分有趣。

　　以前我并不了解中国，只是从电影、歌曲、书籍中对中国有一些粗浅的认识。这次有机会与中国结缘，我非常高兴。每次演出我都沉浸其中。我爱上了中国的语言和音乐。

　　中国有许多独特、迷人之处。表演之余，我参观游览了许多地方。乘坐缆车游览湖南张家界，俯瞰壮美的奇峰和峡谷，就像在飞翔一样；美丽的洞庭湖清澈无比，正是“白银盘里一青螺”；昆明有颇具民族特色的名胜古迹，还有许多美食，各种各样的食用菌让人大饱口福。在参观过程中，我发现不同地域的中国人有一个共同点，那就是他们都非常珍视自己的文化、艺术和习俗，衣食住行处处都体现出中国人对文化的尊重和传承。

　　巴西和中国都是多民族国家，我的家族也有多种文化背景。我们把艺术融入生活，音乐是其中不可分割的一部分。在中国期间，我认识了很多中国民族乐器。在张家界的苗寨，我有幸欣赏用苗鼓伴奏的表演，还亲手体验了苗鼓。英国文学家赫胥黎曾说：继沉默之后，最接近于能表达出无法表达之物的便是音乐。我深以为然，音乐可以跨越语言、民族、国界，让人在艺术中感知到无可比拟的美。

　　今年是巴西和中国建交50周年，我很高兴看到两国不断密切联系。虽然在中国的时间不长，但我能深刻感受到中国人和巴西人一样，都非常热情好客。两个国家都有丰富多彩的文化，都有决心实现自己的发展目标，有很多宝贵的经验可以交流、共享。通过参加《乐在其中》，我也有幸结识了不同国家、不同民族的优秀歌手。节目录制虽然结束了，但我相信友谊长存。

　　我希望未来还有机会到中国表演、旅行。我有很多想去的地方，准备学习中文，还计划在中国的社交媒体开设账号，通过和中国网友的互动更加深入地了解这个国家。我期待和各国的艺术家、观众一起，用音乐连接世界、传递友谊。

　　（作者为巴西歌手）

　　《 人民日报 》（ 2024年11月19日 17 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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