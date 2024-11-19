本报记者 刘 赫

近日，在2024年德国汉诺威国际交通运输博览会上，参观者在中国车企展台前拍照。

本报记者 刘 赫摄

在不久前举行的第七届中国国际进口博览会上，众多德国车企纷纷亮相：大众集团携大众、奥迪和保时捷三大品牌“组团”参展，并首次线下展出高性能智能座舱模拟器和6款纯电动车型；梅赛德斯—奔驰连续7届参展，带来10款燃油及新能源车型……接受本报记者采访的中德汽车产业界人士表示，中德汽车产业深度互嵌，合作前景广阔，双方携手加强创新、实现资源共享与互补符合共同利益，将对全球汽车产业可持续发展形成有力支撑。

“汽车产业合作始终是中德合作的亮点”

10月中旬，德国博世集团董事会主席史蒂凡·哈通参加了该集团在中国太仓、苏州新工厂的开业活动。一个多月前，梅赛德斯—奔驰集团股份公司董事会主席康林松到访中国，宣布计划与中国合作伙伴在华投资超140亿元人民币，这是他今年第四次访华。

德国车企高管频繁访华是中德汽车产业互学互鉴、互促互进的缩影。“回顾过去，汽车产业合作始终是中德合作的亮点。”中国驻德国大使馆经商处公使翟谦表示，进入中国市场的德国车企，助力中国汽车工业体系建设和发展。中国开放的市场环境，为德国车企提供了可持续发展的沃土。成长起来的中国车企，也在持续深化与德企的合作。

德国汽车零配件供应商大陆集团自1994年进入中国市场以来，已在中国建成23个生产基地和28个研发中心。“中国作为全球最大汽车市场，拥有巨大的发展潜力和机遇，是大陆集团最重要的增长引擎之一。”大陆集团中国区副总裁杨承祖告诉记者。

与此同时，以蔚来、宁德时代、国轩高科等为代表的中国新能源科技企业纷纷落户德国。中国企业在积极融入当地市场的同时，丰富了全球产品供给，也助力德国汽车产业低碳化、数字化转型。

“蔚来与200多家德国汽车供应链企业开展深度合作，涵盖技术开发、产品供应及新能源汽车和自动驾驶技术合作。”蔚来欧洲副总裁张晖向记者介绍，公司自2022年正式进入德国市场以来，已在当地建设了18座换电站，在慕尼黑、柏林设立创新中心及智能驾驶技术中心，“这种跨国合作模式对全球汽车产业的创新发展具有启发和示范作用”。

德国汽车工业协会的数据显示，2023年德国汽车制造企业在中国销售了逾370万辆汽车，此外还有大量汽车零部件销往中国。德国汽车工业协会主席希尔德加德·穆勒表示，中国汽车行业的进步以及中国市场的活力促进了全球汽车产业发展。

“德中企业间的双向交流非常成功”

前不久，以“可持续发展——全球共同使命”为主题的第十届巴伐利亚中国日在慕尼黑举行。活动现场，德国巴伐利亚州因戈尔施塔特市与中国长春市宣布建立“经济战略合作伙伴”关系。因戈尔施塔特市以汽车产业著称，是奥迪公司总部所在地。“几十年来，很多员工在德中之间往来。”因戈尔施塔特市市长克里斯蒂安·沙普夫对记者表示，该市与中国一汽所在的长春市保持多年紧密联系，经济和文化交流活跃，未来将继续深化合作。

30多年前，奥迪成为第一家在华本土化生产的高端汽车品牌。在汽车电动化转型过程中，中国市场为奥迪业务拓展带来新的机遇。位于长春的奥迪一汽新能源汽车项目2022年破土动工，预计今年年底投产。据介绍，项目占地面积154公顷，总投资300多亿元人民币，将使用绿色电力以及生物质供能生产，成为奥迪在华首家碳中和生产基地。奥迪一汽新能源汽车有限公司首席执行官施睿哲表示，长春拥有完善的基础设施和良好的营商环境，当地政府积极优化项目审批流程，“为加快项目建设进度，长春汽车经济技术开发区组建专班，提供全过程服务，助力解决水、电、气、热、物流等一系列配套问题。”

两座城市，共同见证中德汽车产业合作成功的历史。目前，长春已成为集研发设计、整车制造、零部件配套、销售服务于一体的综合性汽车产业基地，拥有奥迪新能源、大众等6座整车厂以及大陆、纬湃等众多世界百强德国汽车零部件企业。因戈尔施塔特市拥有欧洲领先的车辆安全检测中心和研发中心，未来将聚焦人工智能、数字化和车联网的研发与应用。因戈尔施塔特市经济促进局局长格奥尔格·罗森菲尔德告诉记者，长春一家从事机械和设备制造的企业刚刚落户该市，“实践证明，德中企业间的双向交流非常成功。我们处在全球化时代，双方应共同努力，确保合作持续深化。”

受益于汽车产业合作的溢出效应，双方持续拓展多领域合作。据中国驻慕尼黑总领事邱学军介绍，目前，约500家中国企业在巴伐利亚州落户，包括奥迪、宝马等知名车企在内的600余家巴伐利亚州企业在中国设有分支机构并投资兴业。巴伐利亚州经济事务、地区发展和能源部国务秘书托比亚斯·戈特哈特说，多年来德中在汽车、机械工程和能源等领域的合作不断深化，有助于促进双方经济发展，应对全球性挑战。

“中国电动汽车进入欧洲市场对双方都有利”

“汽车是典型的全球化产业，保护主义是创新和技术的‘绊脚石’。”近日，在慕尼黑举办的第八届中德汽车大会上，中德双方人士再次就中欧加强汽车产业领域合作、反对加征关税发出共同呼声。多位与会人士告诉记者，只有加强沟通、深化合作、良性竞争，才有利于中德两国及全球汽车产业健康发展。

德国权威汽车经济学专家费迪南德·杜登赫费尔在大会上以“为什么与中国合作如此重要”为题发表演讲。他表示，中国新能源汽车技术处于领先地位，考虑到应对气候变化、完成碳中和目标、维持德国汽车产业全球市场竞争力等关键议题，与中国加强合作是大势所趋。

“我们坚决反对对中国电动汽车加征关税。”刚刚结束访华的巴伐利亚州副州长兼州经济、发展和能源部长胡贝特·艾旺格表示，“我们主张的是互相支持，而不是相互设置障碍。”

“中国电动汽车进入欧洲市场对双方都有利。”哈通表示，“德国汽车企业在中国生产、销售，以及中国汽车企业在欧洲生产、销售，都是非常自然的过程。希望欧中双方保持对话、谈判、沟通，最终找到解决问题的方案。”

日前，德国总理朔尔茨在梅赛德斯—奔驰首个欧洲电池回收工厂开业典礼致辞中再次表示，汽车工业的未来是电动化，德国企业正全力以赴推进产业转型。欧盟向中国电动汽车加征关税是错误的选择，“保护主义和贸易战将给我们自身带来损害”。

（本报德国慕尼黑电）

《 人民日报 》（ 2024年11月19日 17 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)