陈一鸣

“1812年，首批抵达巴西的中国人在此栽下茶树，此为中国—巴西友谊的见证。”在拥有200余年历史的里约热内卢植物园内，一棵古茶树前的石碑上，用葡萄牙文和中文写着这样的话。

植物园入口处，一座古朴典雅的建筑焕然一新，周围新植的中国茶苗绿意盎然。这座刚刚被命名为“茶缘·中巴友谊园”的小楼，与茶树前的石碑共同诉说着历久弥新的中巴友谊。

中国和巴西虽远隔重洋，但两国人民的友好交往由来已久。到访巴西之际，习近平主席在《圣保罗页报》发表署名文章指出：“200多年前，中国的茶、荔枝、香料、瓷器等就远渡重洋来到巴西，架起两国经贸往来的桥梁，成为中巴人民友好交流的纽带。”中巴人民在漫长岁月中结下的真挚情谊，恰似茶农的辛勤劳作一般，种下的是希望，收获的是喜悦，品味的是友情。

1974年8月15日，中国和巴西正式建立外交关系，开启了两国关系发展新纪元。半个世纪以来，面对国际风云变幻，中巴关系始终保持健康稳定发展，各领域务实合作成果丰硕，成为发展中大国团结合作、携手发展的典范，双边关系的全局性、战略性、全球性影响持续提升。

来自中国的特高压输电技术将巴西北部亚马孙地区丰富的清洁水电资源远距离、大容量、低损耗地输送到东南部人口稠密区，中国企业投资建设的苦咸水淡化公益项目让北里奥格兰德州3000余名居民喝上放心水；音乐、舞蹈、美食、体育等成为连接两国人民的新桥梁，双方相互了解和友好感情不断加深；两国青年、记者、学者互动频繁，地方交往积极活跃……一个个标志项目应运而生，一批批友谊使者跨越山海，续写两国人民相知相亲的故事，使中巴友好像长江和亚马孙河一样奔腾不息。

在里约热内卢著名景点科帕卡巴纳要塞，一个由贫困社区青少年组成的乐团时常演出。该乐团一度经营困难，陷入困境，后来在中国企业的支持下不断成长壮大，并获评州非物质文化遗产。近日，包括科帕卡巴纳要塞乐团成员在内的百余名巴西友好人士分别致信习近平主席，感谢中国政府、企业和高校对巴中友好交流和当地改善民生所作贡献。习近平主席在复信中鼓励他们继续为中巴友好事业贡献力量。“这对我们所有人来说都是巨大的鼓舞！”科帕卡巴纳要塞乐团艺术总监玛西娅·梅尔基奥尔激动地说，“习近平主席重视深化巴中友好，将激励更多巴西年轻人走进中国、了解中国，为巴中文化交流和人民友好贡献更多力量。”

中巴两国携手同行，成为跨越山海的好朋友。展望未来，双方进一步深化交流合作，将使两国在对方人民心中更加真实、立体、鲜活，为赓续中巴传统友谊培育更多民间使者，让两国文明在友好交往中和谐共生、兼容并蓄。

《 人民日报 》（ 2024年11月19日 05 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)