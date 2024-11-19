本报记者 时元皓 马 菲

苦咸水淡化公益项目净化设施。

本报记者 时元皓摄

在巴西北里奥格兰德州若昂卡马拉市，当地儿童饮用经过净化设施处理的纯净水。

国家电网巴西电力CPFL公司供图

凯奥·桑托斯（左一）向参观美丽山二期项目里约换流站的巴西记者介绍换流站运营情况。

本报拉美中心分社 威廉·科埃略·维亚纳摄

巴西美丽山直流特高压输电项目。

国家电网巴西控股公司供图

马累明日之潮交响乐团在巴西里约热内卢植物园演奏中巴两国经典曲目。

本报记者 屈 佩摄

当地时间11月17日，在赴里约热内卢出席二十国集团领导人第十九次峰会并对巴西进行国事访问之际，习近平主席在巴西媒体发表署名文章指出：“中国和巴西都将加快经济发展、改善人民福祉作为重要目标，都正在实现现代化道路上奋力前行。当前，新一轮科技革命和产业变革加速兴起，双方应该牢牢把握时代机遇，持续推进共建‘一带一路’倡议同巴西发展战略对接，不断提升两国互利合作的战略性、全面性、开创性，打造更多顺应时代潮流、持久惠民的示范性项目，促进各自国家和地区共同发展。”

中国和巴西各领域务实合作成果丰硕，成为发展中大国团结合作、携手发展的典范。双方坚持互利共赢、优势互补，有力促进了各自经济社会发展，切实增进了民生福祉。

“电力高速公路”——

为2200万居民输送绿色能源

夜幕降临，巴西东南部的圣保罗、里约热内卢等大城市灯光璀璨。点亮这片夜空的电力，很大一部分来自2000多公里外巴西北部的美丽山水电站。

在中巴两国领导人的共同见证下，2014年7月，中国国家电网公司和巴西国家电力公司签署《巴西美丽山特高压输电项目合作协议》，中国特高压输电技术落地巴西；2017年9月，中国国家电网公司在海外独立中标的美丽山水电送出特高压直流输电二期项目获得开工许可；2019年10月，美丽山二期项目获得运行许可，标志着该能源项目正式投入商业运行。这两条“电力高速公路”贯穿巴西南北，将巴西北部丰沛的绿色能源输送到东南部人口稠密地区，满足了2200万居民的用电需求。

从里约热内卢州首府里约热内卢市区向西北驱车1个多小时，就来到了美丽山二期项目里约换流站。掩映在群山之中的换流站，日夜不停地将高压直流电转化为可供日常使用的交流电。美丽山二期项目由中国国家电网公司独立投资、建设和运营，全长超过2500公里，穿越巴西5州81市，是世界上输送距离最长的±800千伏特高压直流输电工程。峰值时段，项目传输电能占整个里约热内卢州能源消耗的70%。

“美丽山二期项目投入运营，提高了巴西全国电力系统的灵活性和可靠性，大大降低了限电或能源供应中断的风险。”中国国家电网巴西控股公司（以下简称“国网巴控公司”）特高压部副主任保罗·泽巴蒂介绍，截至2023年底，美丽山两期项目已累计输送超过1800亿千瓦时清洁水电，相当于节省6500万吨标准煤。

凯奥·桑托斯是里约换流站的运营工程师，自换流站建成伊始便在这里工作。“谢谢中国带来的特高压直流输电线路。”曾在中国留学的桑托斯用中文对记者说，他不仅见证了中国技术助力巴西电力系统实现巨大进步，也见证了中国企业为促进当地经济发展作出的重要贡献。

巴西正在积极推动太阳能、风能等新能源项目建设，许多中国企业参与其中。巴西中国创新经济研究院主席、里约热内卢州经济发展厅顾问克劳迪娅·亚努齐对记者表示，巴西拥有世界领先的可再生能源矩阵，与中国的合作将帮助巴西以更高效的方式利用能源，积极推进能源转型。

今年4月，国网巴控公司与巴西电力监管局签署了“巴西东北部新能源送出±800千伏特高压直流输电项目”的特许经营权协议。根据这一协议，巴西东北部、北部的风电、太阳能等清洁能源，将被打包汇集输送至中部地区。这一巴西最大的输电特许权项目建成后，将满足巴西首都联邦区等核心区域约1200万人口的用电需求。巴西矿业和能源部部长西尔韦拉表示，该项目将对促进消纳巴西东北部风能和太阳能发挥重要作用，有力支撑巴西经济社会绿色低碳发展。

苦咸水淡化公益项目——

让800多户家庭喝上放心水

汽车行驶在巴西东北部北里奥格兰德州小城若昂卡马拉，窗外稀疏的植被难以遮蔽大片的黄土，不时有一两株仙人掌一晃而过。干旱的气候使得当地地表水源稀少，矿物含量严重超标又导致地下水苦涩难饮。

“我们以前需要收集雨水，每家都有大大小小的蓄水池或水桶，有的人甚至要去三四公里外的水坝取水。”当地居民弗朗西斯科·伊斯梅尔说。

这种困境因为中国企业的到来而发生改变。2017年，中国国家电网巴西电力CPFL公司开始运营北里奥格兰德州的风电场。在发现附近居民的用水难题后，公司投资建设了苦咸水淡化公益项目，帮助若昂卡马拉市3个缺水社区的居民喝上了干净的地下水。

苦咸水淡化公益项目2022年开工建设，2023年初投入使用。项目采用膜法反渗透技术净化地下水，日均生产80吨纯净水，并通过5公里长的管道和3个取水点将净化水送至缺水社区，供800多户家庭共计3000余名居民使用。为充分发挥当地丰富的光照资源优势，公司还为该项目配备了装机容量50千瓦的光伏供电系统，实现了净水设施零碳排放。

在圣特雷齐尼亚社区的取水点，干净的饮用水如清泉般涌出，前来取水的居民个个喜笑颜开。“我们的社区发生了巨大变化。”社区负责人若昂·巴蒂斯塔对记者说，“如今我们在家门口就能喝上放心水，太幸福了！”

“中国企业不仅帮助我们利用当地可再生能源实现可持续发展，还积极承担社会责任。希望未来能与中国企业在更多领域开展合作。”若昂卡马拉市市长马诺埃尔·贝尔纳多对记者说。

马累明日之潮交响乐团——

帮助更多青少年实现音乐梦想

当地时间11月16日，巴西里约热内卢植物园细雨蒙蒙，当地著名的马累明日之潮交响乐团奏响《我爱你，中国》，优美旋律在空中回荡。

“马累明日之潮交响乐团与中国颇有渊源，获得过很多中国朋友的帮助。”演奏结束后，乐团指挥菲利佩·科谢姆对记者表示，“热烈欢迎习近平主席访问巴西，希望此访进一步密切两国人文交流，深化巴中友谊。”

2010年，马累明日之潮交响乐团执行董事兼创始人卡洛斯·普拉泽雷斯组建社区青少年音乐学校并成立乐团，希望用音乐让这里的孩子们远离暴力、走出贫困社区，拥有不一样的人生。2011年，国网巴控公司开始资助乐团，帮助普拉泽雷斯实现“用音乐改变孩子们未来”的梦想。从最开始只有长笛、小提琴和大提琴等几件乐器、不足30人的小乐团，成长为如今拥有各式乐器和4000名成员的交响乐团，资助项目累计惠及贫困青少年超万人，很多乐团成员成为了音乐老师或专业演奏者。去年，马累明日之潮交响乐团获评里约热内卢州非物质文化遗产。“青少年代表着国家的希望。马累明日之潮交响乐团改变了许多巴西青少年的生活，我对此感到由衷高兴。”巴西文化部部长玛格丽特·梅内塞斯称赞道。

2014年7月，中巴建交40周年音乐会在巴西利亚举行。乐团受邀演出，为当时正在巴西访问的习近平主席演奏了一曲充满浓郁江南风韵的中国音乐《无锡景》，现场掌声经久不息。

今年8月，马累明日之潮交响乐团首次访问中国，17名乐团成员到中国演出交流。行程中，他们充分体验中国风土人情，积极与中国观众互动交流。“我们向中国朋友介绍巴西的文化，也在中国学到了很多东西。”普拉泽雷斯说。

多年来，国网巴控公司结合巴西各类社会政策，开展了多样化的公益项目，助力巴西经济社会发展。在巴西中北部，托坎廷斯州的马利亚迪尼亚社区，一座现代化的果汁加工厂建成并于2021年投入运营；在里约热内卢市中心，世界文化遗产瓦隆古码头考古遗址保护项目2023年底投运……“巴中之间的友谊与合作已拓展到社会各领域，我深信，习近平主席此访将为两国关系发展注入更多活力。”中国政府友谊奖获得者、巴西学者埃万德罗·卡瓦略表示。

（本报记者张志文参与采写）

《 人民日报 》（ 2024年11月19日 05 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)