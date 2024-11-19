本报记者 陈一鸣 时元皓

“习近平主席时隔5年再次访问巴西，必将进一步深化两国各领域务实合作，促进发展战略对接，开启巴中关系新的‘黄金50年’。”巴西中国创新经济研究院主席克劳迪娅·亚努齐近日接受本报记者采访时表示。

亚努齐曾多次到访中国。“中国的智能化基础设施给我留下深刻印象。”她告诉记者，中国已建立起较为完善的科技创新体系，为经济社会发展创造了良好条件。从城市里的智能化工厂到农村的智慧农业，再到与每个人生活息息相关的移动支付、智慧医疗、物联网等，中国的创新发展为人们的生活带来巨大便利。“中国的发展经验值得巴西借鉴，两国应在相关领域加强合作，共同转变经济发展方式，携手实现可持续增长。”

人民日报和巴西媒体“携手推动构建中巴命运共同体”联合采访日前在巴西举行。亚努齐在接受两国媒体联合采访时表示：“习近平主席强调‘媒体交流是中拉关系的重要组成部分’，巴中两国媒体开展联合采访、录制节目等合作，有利于进一步丰富报道内容，促进两国民众的相互了解和民心相通。”

2014年7月，在习近平主席和时任巴西总统罗塞芙的共同见证下，中国国家电网公司与巴西国家电力公司签署《巴西美丽山特高压输电项目合作协议》。联合采访期间，中巴两国媒体记者走进美丽山特高压输电二期项目里约换流站，了解该项目带动当地发展、助力改善民生的情况。亚努齐在现场告诉记者：“该项目将巴西北部亚马孙地区丰富的水电资源输送到东南部地区，满足了里约热内卢、圣保罗等大城市的电力需求，有力推动了巴西经济社会发展，成为巴中两国务实合作的标志性项目之一。”

“可再生能源领域是巴西和中国开展合作的重要领域。”亚努齐表示，巴西新版“加速增长计划”致力于通过大规模基础设施投资促进可持续发展，能源领域尤其是可再生能源发电是投资的重点领域。中国企业持续扩大在巴西太阳能、风能等可再生能源领域的投资，帮助巴西实现能源转型，推动可持续发展。

亚努齐还担任里约热内卢州经济发展厅顾问，一直关注两国创新经济发展与合作。她表示，中国和巴西分别是东西半球最大的发展中国家，在发展过程中致力于减少资源消耗、保护环境，两国在低碳领域的合作前景十分广阔。除清洁能源外，两国在人工智能、智慧基础设施、数字化转型等创新经济领域也有着巨大合作潜力。

（本报里约热内卢11月18日电）

《 人民日报 》（ 2024年11月19日 02 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)