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“谱写巴中友好新的动人篇章”

本报记者 张志文 许海林
2024年11月19日06:06 | 来源：人民网－人民日报
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　　近日，国家主席习近平复信巴西各界友好人士，鼓励他们继续为中巴友好事业贡献力量。

　　“很高兴收到习近平主席的复信！”巴西里约热内卢科帕卡巴纳要塞乐团鼓手碧雅翠丝对本报记者表示，“习近平主席的到访将谱写巴中友好新的动人篇章。”

　　科帕卡巴纳要塞乐团是里约热内卢著名民间乐团，乐团成员主要来自当地低收入家庭。伊莎贝拉2016年加入乐团，此后的8年里，她每周六都坚持到科帕卡巴纳海滩参加训练。如今，伊莎贝拉已成为该乐团的主唱。

　　这个旨在发掘有音乐天赋的青少年的乐团，一度因经费紧张面临解散风险。乐团艺术总监玛西娅·梅尔基奥尔说，2022年，中国海油巴西公司了解到该乐团面临的困境，在巴西《文化激励法》框架下捐款资助，向乐团伸出了援手。

　　在中企的支持下，科帕卡巴纳要塞乐团的发展重回正轨。伊莎贝拉说，中国企业不仅给乐团发展提供了许多帮助，还积极参加乐团的活动。如今，每月的最后一个周六，乐团都会在科帕卡巴纳要塞举办露天音乐会。伊莎贝拉用中文演唱的《我爱你，中国》《星辰大海》等歌曲，受到当地听众喜爱。

　　在给习近平主席的信中，乐团成员们这样写道：“巴西与中国远隔千山万水，两国人民的友谊通过音乐传播，让山海变成坦途！”梅尔基奥尔说，巴中建交50年来，两国友谊不断深化，双方的合作让彼此受益。

　　今年9月，乐团应邀访问中国并进行巡演，以庆祝两国建交50周年。碧雅翠丝第一次到访中国，这趟中国之行让她有机会近距离感受中国发展、体验中国文化。“我很喜欢中国，希望以后还有机会到中国演出。”她说。

　　日前，科帕卡巴纳要塞乐团被列为里约热内卢州非物质文化遗产。“未来，乐团将以音乐为纽带，不断增进两国人民的友谊。”梅尔基奥尔说，巴中两国通过密切民间交往，不断深化全面战略伙伴关系，不仅惠及两国和两国人民，也将为世界和平发展作出积极贡献。

　　（本报记者屈佩参与采写）

　　《 人民日报 》（ 2024年11月19日 02 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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