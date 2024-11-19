据新华社巴库11月16日电 （记者刘恺、赵冰）应对气候变化南南合作高级别论坛15日在《联合国气候变化框架公约》第二十九次缔约方大会（COP29）中国角举行。论坛旨在凝聚南南国家气候行动共识，深化“一带一路”应对气候变化南南合作，携手推进绿色低碳的现代化进程。

中国生态环境部部长黄润秋在致辞时表示，当前，国际形势复杂多变、全球经济复苏乏力、极端天气灾害频发、气候危机现实紧迫，唯有积极践行真正的多边主义、加强国际合作，才能重振全球经济、应对气候危机、实现全球可持续发展目标。长期以来，中国作为负责任的发展中国家，坚持实施积极应对气候变化国家战略，坚定落实碳达峰碳中和目标，积极落实应对气候变化的“十百千”倡议。近年来，中国扭转了二氧化碳排放快速增长的态势，新能源装机规模、新能源汽车产销量均居世界第一。未来，中方将继续加强应对气候变化南南合作，尽己所能为相关发展中国家应对气候变化提供支持。

当天，中国生态环境部与尼日利亚环境部签署应对气候变化南南合作谅解备忘录，合作建设尼日利亚莱基低碳示范区。

本次论坛由中国生态环境部对外合作与交流中心、国家应对气候变化战略研究和国际合作中心及烟台市人民政府共同主办，是中国代表团自2011年以来举办的第十二届应对气候变化南南合作高级别论坛。

《 人民日报 》（ 2024年11月19日 02 版）

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