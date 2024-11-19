维罗妮卡

开展互利共赢合作是促进亚太地区发展繁荣的必然选择，是维护地区和世界和平稳定的必然选择

亚太经合组织是亚太地区重要的经济合作机制。作为亚太地区最大经济体之一，中国始终坚定推动区域经济一体化进程，致力于打造一个更加稳定繁荣、开放包容的亚太地区。

中国为促进亚太地区贸易投资自由化便利化作出了积极贡献。中国持续减降关税、消除贸易壁垒，促进亚太经合组织成员之间的商品和服务流动，积极推进亚太自由贸易区进程。2022年，中国与亚太经合组织其他成员的进出口总额为37390.8亿美元，占中国进出口总额的59.7%。中国是13个亚太经合组织经济体第一大贸易伙伴，73.3%的中国对外投资流向了亚太经合组织经济体。在中国前十大外资来源地和前十大对外直接投资目的地中，有半数是亚太经合组织成员。

中国提出的共建“一带一路”倡议契合亚太经合组织发展目标，为促进亚太地区经济长远发展发挥了重要作用。中国与包括印度尼西亚、马来西亚、越南在内的多个国家合作，建设港口、铁路、高速公路等基础设施，促进了区域互联互通，使贸易投资往来更加密切、人员流动更加顺畅。中国支持多个亚太经合组织成员建立经贸合作区，为当地创造就业机会，推动有关国家加快工业化进程，更积极地融入全球供应链，实现可持续、包容性经济增长。

中国始终致力于推动区域绿色发展，以自身成就和经验带动亚太地区绿色转型。中国大力发展绿色产业，是全球最大的太阳能板、风能设备等可再生能源设备生产国。中国实践有效平衡经济发展与生态可持续性，为亚太经合组织其他成员提供了借鉴。通过共建“一带一路”，中国积极在发展中国家投资可再生能源项目，支持建设更符合环境标准的基础设施，助力当地实现绿色、低碳发展。

中国积极推动亚太地区实现包容和可持续增长。过去几十年，中国使数以亿计的人摆脱了贫困，对全球减贫的贡献率超过70%。大力推进农村地区发展，加大基础设施投资，采取有针对性的扶贫政策，大力发展教育和医疗卫生事业，中国经验为发展中国家带来了启示。中国还积极为亚太地区国家特别是发展中国家提供数字经济、科技创新方面的资金和技术支持，与地区国家开展5G、电子商务等领域合作，推动亚太地区的数字化转型。

当今世界，全球性风险挑战威胁人类生存与发展，加强多边主义是应对危机的重要方法。作为全球最具影响力的经济合作平台之一，亚太经合组织应继续在应对全球性挑战方面发挥建设性作用。开展互利共赢合作是促进亚太地区发展繁荣的必然选择，是维护地区和世界和平稳定的必然选择。

（作者为中国—印尼伙伴关系研究院主任）

《 人民日报 》（ 2024年11月19日 02 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)